Erste Grundstücksverträge sind unterschrieben

Mit der Errichtung der ersten Wohnhäuser im Bereich der zweiten Erweiterung des Wohnparks Habichtsbach kann schon bald begonnen werden. Die Erschließungsarbeiten in dem neuen Baugebiet sind abgeschlossen, und die Vermarktung der insgesamt 37 Grundstücke durch die Gemeinde Havixbeck hat begonnen.

Die Baustraße sei Ende November asphaltiert, die Banketten seien hergestellt worden, berichtete die Gemeindeverwaltung jetzt im Ausschuss für Bauen, Planung und Wohnen. Mitte Dezember sei die Abnahme der Erschließungsarbeiten erfolgt – vorbehaltlich der noch auszuwertenden Kamerabefahrungen der neu verlegten Regen- und Schmutzwasserkanäle, der Schachtbauwerke und Anschlüsse an die Bestandskanalisation. „Somit ist die Erschließung des neuen Baugebietes gesichert, und die Bauanträge können eingereicht werden“, stellte die Verwaltung fest.

Grundstücksvergabe erfolgt nach Kriterienkatalog

Auf eine Anfrage von Ratsherr Andreas Kleefisch (CDU) informierte die Gemeindeverwaltung in der Ausschusssitzung zudem ausführlicher über den bisherigen Stand der Grundstücksvergaben. Die im Juli 2021 vom Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen Kriterien sähen „eine möglichst soziale und transparente Vergabe der Grundstücke vor.“ Durch ein Punktesystem finden unter anderem die Familienstruktur, ehrenamtliche Tätigkeiten und die Einkommenssituation der Bewerber Berücksichtigung.

Gemäß der sich daraus ergebenen Reihenfolge tritt die Gemeinde an die Interessenten heran und bietet einen Bauplatz an. Insgesamt 37 Grundstücke stehen im Baugebiet Habichtsbach III zur Verfügung. Vergeben werden sollen jeweils 17 in den gebildeten Bewerbergruppen 1 und 2 sowie drei Grundstücke in der Gruppe 3, in der sich kinderlose Bauwillige wiederfinden.

Für 30 Bewerberinnen und Bewerber habe aktuell ein Grundstück reserviert werden können, teilte die Gemeindeverwaltung im Bauausschuss auf die Anfrage des CDU-Ratsherrn weiter mit. Kurzfristig könne sich diese Zahl aber auf 35 erhöhen. Zehn Grundstücke seien bereits mit notariellem Vertrag verkauft, weitere Verkäufe stünden bevor.

Lange Bewerberliste

Seit Fertigstellung des Rankings hätten insgesamt elf Bewerberinnen und Bewerber ein Grundstück nicht angenommen oder seien von der Liste genommen worden. Gründe seien fehlende Finanzierungsbestätigungen der Bank, der Erwerb einer Bestandsimmobilie, die ausbleibende Einreichung von Unterlagen, berufliche Veränderung und die allgemeine wirtschaftliche Lage gewesen.

Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass dennoch alle angebotenen Grundstücke in dem bereits laufenden Verfahren vermarktet werden können. „Die Bewerberliste ist lang genug“, erklärte Bürgermeister Jörn Möltgen am Mittwoch ergänzend auf Anfrage unserer Redaktion.