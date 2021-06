Erster Außen-Padel-Tennisplatz des Münsterlandes

Der Tennisclub Havixbeck möchte im Münsterland eine Vorreiterrolle einnehmen. Deshalb wurde auf dem Vereinsgelände ein Padel-Tennisplatz errichtet. Diese Variante des Tennis, die ihre Ursprünge in Mexiko hat, entwickelt sich derzeit zum Trendsport.

Neue Trends greifen die Sportvereine in Havixbeck immer wieder gerne auf. Seit zwei Wochen gibt es daher auf dem Vereinsgelände des Tennisclubs Havixbeck (TCH) einen Platz, auf dem Padel-Tennis gespielt werden kann.

„Ich habe dieses Spiel vor ungefähr fünf Jahren bei einem Trainingslager auf Mallorca kennengelernt“, erzählt Tennistrainer Karsten Echte. Die Sportart entstand Ende der 1960er-Jahre in Mexiko. Von dort breitete „Pádel“ sich erst in Spanien und dann in immer mehr Ländern aus, weshalb heute viele verschiedene Varianten des Spiels existieren. „In Spanien ist Padel-Tennis heute sogar beliebter als normales Tennis“, erklärt Echte. Er freut sich sehr darüber, dass der TCH mit seinem neuen Außen-Padel-Tennisplatz ein Vorreiter im Münsterland ist.

Traditionell wird Padel-Tennis im Doppel, also mit vier Personen gespielt. Die Sportart weist viele Ähnlichkeiten mit „normalem“ Tennis auf. Doch wenn beim Tennis eigentlich schon der Aus-Ruf über den Platz tönen würde, kann der Ballwechsel hier fortgesetzt werden. Ähnlich wie beim Squash sind die Glaswände beim Padel-Tennis Teil des Spiels. Die Sportlerinnen und Sportler können Bälle von der Wand abprallen lassen und über das Netz zurück zum Gegner befördern. Auch die Ausrüstung scheint auf den ersten Blick mit Tennisschlägern und -bällen vergleichbar. Ein geringerer Luftdruck in den Bällen und ein Schaumstoffkern in den Schlägern bringen jedoch mehr Ruhe ins Spiel.

Finanziert wurde der neue Platz, der sich neben den Ascheplätzen auf der Wiese des TCH befindet, von Vereinsmitglied Dirk Eikmeyer, seinen Söhnen und Karsten Echte. Padel-Tennis, so Echte, solle zum festen Bestandteil des Vereinsangebots werden: „Wir hoffen, so den Verein attraktiver zu gestalten und vielleicht neue Mitglieder zu gewinnen.“

Der Padel-Tennisplatz ist ein Allwetterplatz mit Flutlichtanlage und kann so das ganze Jahr über außen genutzt werden. Um den Platz für eine bestimmte Zeitspanne zu mieten, muss man kein Vereinsmitglied sein. Karsten Echte hofft, dass auch Sportbegeisterte aus der Umgebung von Havixbeck das Spiel für sich entdecken können. Der Tennistrainer ist sich sicher: „Diese Trendsportart wird sich hier langsam, aber stetig etablieren.“