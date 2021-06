Erster Preis für Kurzfilm„Die Erben des Harry Potter“

Beim landesweiten Kurzfilmwettbewerb „DrehMOMENTE“ wurden Alexander Miebach und Oskar Middendorf mit dem ersten Preis in der Kategorie „Kids“ ausgezeichnet. Die beiden zwölf Jahre alten Havixbecker überzeugten die Jury mit ihrer Produktion „Oliver und Georg Potter – Die Erben des Harry Potter“.

Unter den Gewinnern des sechsten landesweiten Kurzfilmwettbewerbs „DrehMOMENTE“ sind zwei junge Nachwuchsfilmer aus Havixbeck. Mit ihrer privaten Produktion „Oliver und Georg Potter – Die Erben des Harry Potter“ räumten Alexander Miebach und Oskar Middendorf den ersten Preis in der Kategorie „Kids – sieben bis 13 Jahre“ ab.

Die Jury begründete die Wahl des ersten Preises so: „In dem Film geht es um die Nachkommen eines berühmten Zauberers in ferner Zukunft. Die Ur-Ur-Urenkel suchen nach Arbeitsmöglichkeiten und landen im Hotel ‚Zum schwarzen Kater‘, wo sie vor verschiedenen Aufgaben stehen. Besonders gut gefallen haben uns die Spezialeffekte mit dem Tarnmantel in Green-Screen- Technik. Ebenfalls beeindruckend fanden wir die ungewöhnlichen Drehorte.“

Die Macher des Films haben alles selbst gemacht: Kamera, Schnitt und Schauspiel, inklusive Spiel mehrerer Charaktere. „Die Rolle des Kochs fanden wir besonders überzeugend, obwohl wir uns hier eine bessere Sprachverständlichkeit gewünscht hätten. Insgesamt ein gelungener Film aus privater Produktion, mit einem ungewöhnlich offenen Ende“, so die Juroren.

Schauspieler auf der Freilichtbühne

Die beiden zwölf Jahre alten Preisträger besuchen die gleiche Schulklasse. Zu den Hobbys von Alexander Miebach gehören das Theaterspielen und Musicals. Bereits zum sechsten Mal wirkt er in einem Stück an der Freilichtbühne Billerbeck mit. Oskar Middendorf hat eine Vorliebe für das Reiten und Pferde. In seiner Freizeit nimmt er Reitunterricht, auch Schwimmen gehört zu seinen Hobbys.

40 Filme im Wettbewerb

Die Preisverleihung wurde als Online-Edition aufbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung zum Filmwettbewerb. Die Jurys hatten vorab in Videokonferenzen aus den eingereichten Filmen die Preisträger der drei Kategorien ausgewählt. Trotz des Lockdowns wurden über 40 Filme beim Wettbewerb der Filmothek der Jugend eingereicht.

Alle Filme und die Videos der Preisverleihungen sind online auf der Homepage der Filmothek der Jugend NRW zu sehen.