Erstmals ist eine Bezirksbeamtin vor Ort im Einsatz

Polizeiposten in Havixbeck

Havixbeck

Sie ist die Nachfolgerin von Edgar Elpers, der vor einigen Wochen in den Ruhestand gegangen ist. Kerstin Hilp-Bruckschen übernimmt als erste Frau den Bezirksdienst in Havixbeck. Zusammen mit Bernd Kösters ist sie nun vor Ort das Gesicht der Polizei. In die Region hat sie ein besonderer Umstand verschlagen.