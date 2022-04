Es darf geklönt werden

Der 1. Mai lädt gleich zweimal zum Feiern in der näheren Umgebung ein. Denn an dem Sonntag planen Billerbecks Bahnhof und der Alte Hof Schoppmann in Darup ihre Frühlingsfeste.

So gemütlich soll es am 1. Mai (Sonntag) beim Hoffest auf dem Alten Hof Schoppmann in Darup werden.

Schon seit 2004 wird am 1. Mai rund um Billerbecks Bahnhof gefeiert. Der soziale Träger Alexianer IBP veranstaltet nun nach zwei Jahren Zwangspause wieder ein ausgesprochenes Familienfest, bei dem viel geboten wird: Spiele, Ponyreiten, Streichelzoo und eine Hüpfburg für die Kinder, Markt- Trödel-, und Infostände für die Großen.

Vor Ort können auch die neue E-Rikscha und diverse Leih-E-Bikes erprobt werden. Für alle, die lieber per Pedes unterwegs sind, wird es eine geführte Wanderung durch die Baumberge zum Hoffest am Alten Hof Schoppmann in Darup geben.

Zauberer zeigt seine Tricks

Der Zauberer und Entertainer Michael Sondermeyer stellt seinen faltbaren Zaubertisch überall am Bahnhof auf und zeigt seine verblüffenden und amüsanten Tricks, heißt es in der Ankündigung. Ebenso verblüffend ist auch die Camera Obscura, die gegenüber der Radstation aufgebaut wird: ein drei mal drei Quadratmeter großer, geschlossener, dunkler Raum. In seiner Decke befindet sich ein winziges Loch von drei Millimetern Durchmesser, durch das das Licht von einem Außenspiegel auf eine Projektionsfläche geworfen wird. Auf dieser kann man seine Umgebung auf ganz neue Weise wahrnehmen.

Für die Livemusik sorgen die Lokalmatadoren von „Enjoy“. Das Repertoire der Band umfasst die letzten 40 Jahre der Rockgeschichte. Songs von den Rolling Stones, Deep Purple, ZZ top, Santana, Red Hot Chili Peppers, den Toten Hosen gehören dazu.

Hoffest in Darup für die ganze Familie

Auch schon eine kleine Tradition: Rund um den Alten Hof Schoppmann in Darup wird das Hoffest ausgerichtet Auch hier kommt die ganze Familie auf ihre Kosten: Spiele, Kreativstände, eine Hüpfburg und ein Kettcar-Parcours für die Kinder, Markt- und Infostände für die Großen. Die am Alten Hof Schoppmann beheimatete E-Rikscha kann ausprobiert werden und Michael Sondermeyer schaut mit seinen Zauberutensilien und seinem Programm auch in Darup vorbei.

Eintritt ist für alle frei

Hunger und Durst muss natürlich auch niemand leiden – weder in Billerbeck noch in Darup. Dafür sorgen zahlreiche Stände mit Grillfleisch, Champignons, Kaffee und Kuchen sowie kühlen Getränken. In Billerbeck werden alkoholfreie Cocktails gemischt. An beiden Standorten werden zudem vegetarische Speisen angeboten. Am Alten Hof Schoppmann kann man zudem auch Falafel und Bulgursalat genießen.

Die beiden Feste beginnen jeweils um 11 Uhr und enden gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei.

Innerhalb der Räumlichkeiten von Billerbecks Bahnhof und des Alten Hof Schoppmann gilt weiterhin die Maskenpflicht. Im Außenbereich wird an Stellen, an denen ein Sicherheitsabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden kann, ebenfalls um das Tragen einer Maske gebeten.