„Es geht um teilen statt besitzen“

Havixbeck

Ein interessantes neues Format ist da ausprobiert worden: Bei der hybriden Bürgerbeteiligung zum künftigen Baugebiet Masbeck durften die Havixbeckerinnen und Havixbecker in Arbeitskreisen und per Online-Abstimmung ihre Ideen einbringen, wie das neue Baugebiet gestaltet werden soll. Die Planer hatten ebenfalls Neues zu bieten: Sie empfehlen eine Mobilitätsscheune, in der Autos am Rande des Wohngebiets geparkt werden können.

Von Kerstin Adass