„Es hat sich gelohnt“

Reger Betrieb herrschte am Wochenende bei den Winterträumen auf Burg Hülshoff. Die Veranstaltung lockte wieder Besucher aus der ganzen Region an.

„Endlich wieder Winterträume“, waren sich die vielen Besucher einig, die am Wochenende in Scharen das Gelände um die Burg Hülshoff besuchten, um neue Dekorationsideen zu entdecken und eventuell auch zu erwerben, aber auch um die schöne Stimmung zu genießen. Und die Burg Hülshoff bot bei um die 9 Grad Celsius Außentemperatur mit den in Herbstfarben gekleideten Bäumen das passende Ambiente für die Messe für „alle Winterfans und Weihnachtsliebhaber“, wie der Veranstalter im Vorfeld betont hatte. „Es war ein inspirierender Tag“, sind sich zwei Freundinnen einig. „Es lohnt sich. So kommt man in die passende Vorweihnachtsstimmung“, hörte man aus einer anderen Ecke. Die meisten Besucher freuten sich einfach: „Endlich kann wieder solch eine Veranstaltung stattfinden.“ Dank der 3G-Regel vor Ort und einer Maskenempfehlung.