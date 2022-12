„Es ist voll, aber auch schön voll“

Ausgesprochen gemütlich ging es auf dem Nikolausmarkt auf der Hauptstraße zu. Ein warmes Getränk am Feuer gehörte zu den zahlreichen Angeboten der Aussteller und Händler.

So viele Menschen auf einmal hatte die Hauptstraße wohl schon länger nicht mehr gesehen. Wie bereits vom Arbeitskreis erwartet, war der Havixbecker Nikolausmarkt am Wochenende gut besucht – aber mit einem solchen Andrang hatte man nicht gerechnet. „Es ist voll, aber auch voll schön“, befand Birgit Lenter vom Marketingverein. An über 30 Ständen wurde geredet, gegessen, getrunken, gekauft und gestaunt.

Bei den meisten Ausstellern handelte es sich um Privatpersonen und Vereine aus Havixbeck und Umgebung. Man habe Wert darauf gelegt, sagte Lenter, den Nikolausmarkt möglichst regional zu gestalten. Außerdem stand Qualität im Vordergrund. Von Kunsthandwerk und Selbstgenähtem über Holz- und Drechselarbeiten waren einige Unikate zu erwerben.

Über 30 Stände auf der Hauptstraße

Bei Waffeln und Wildgulasch musste niemand hungrig bleiben. Auch an warmen Getränken mangelte es nicht: Das Marienstift bot Eierpunsch an, bei der DLRG gab es Feuerzangenbowle, am Stand des Kolpingvereins wurde heißer Pflaumenpunsch mit Sahne garniert.

Anders als in den vergangenen Jahren fand der Nikolausmarkt nicht mehr auf dem Willi-Richter-Platz, sondern auf einem Teil der Hauptstraße statt. So konnten auch die dort ansässigen Einzelhändler mit ihren verlängerten Öffnungszeiten in das weihnachtliche Treiben integriert werden. „Wir hatten erst Sorge, dass auf der Hauptstraße alles zu groß werden könnte, aber es ist sehr gemütlich“, sagte Lenter. Auch ihre Kollegin Daniela Rosendahl meinte: „Der Markt ist etwas weitläufiger, aber trotzdem gemütlich und mittendrin.“

Hauptstraße so voll wie lange nicht Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass Der Nikolausmarkt lockte Groß und Klein in den Ortskern, wo alle die gemütliche Atmosphäre genossen. Foto: Kerstin Adass

Beim Rahmenprogramm wurde Besucherinnen und Besuchern einiges geboten, was auf Weihnachtsmärkten in größeren Städten oft nicht zu finden ist. Besonders für die Kleinen war einiges geplant. Im Ladenlokal des Marketingvereins fand erst eine „Weltenbummler Kids“-Lesung und später ein Weihnachtskino mit den bekannten Kinderbuchhelden Pettersson und Findus statt.

Doch die Hauptattraktion für viele Mädchen und Jungen war der Nikolausbesuch am frühen Abend. Mit Weihnachtsliedern begrüßten der Kinderchor „Diotonis“ und viele Familien den Nikolaus in der Pfarrkirche.

„Wenn ein Bischof da ist, hat der Pastor nichts mehr zu sagen“, sagte Pfarrer Marc Heilenkötter mit einem Augenzwinkern und übergab damit das Wort an den Nikolaus. Werner Bussmann, Schauspieler bei der Theatergruppe das Törchen und an diesem Abend hauptberuflich Nikolaus, zog gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr zum Brunnen, um dort 250 Stutenkerle an die eifrig wartenden Kinder zu verteilen.

Doch vorher erinnerte er daran, dass es nicht jedem auf der Welt so gut gehe wie den Menschen in Havixbeck – ein Zustand, an dem man dringend etwas ändern müsse. „Eigentlich wollen alle Kinder dasselbe: Familie, Freunde, eine gute Schule und ein Leben ohne Gewalt.“