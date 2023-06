„Es ist wirklich kurz vor zwölf“

Apotheker stehen an der Grenze der Belastbarkeit. Lieferengpässe, Kostendruck und Bürokratie belasten die Versorgung ihrer Kunden. Darum wird auch in Havixbeck in der kommenden Woche gestreikt.

Engpässe bei jedem zweiten Rezept, unbezahlte Mehrarbeit, bürokratische Hindernisse in der Patientenversorgung. So beschreibt Apotheker Daniel Feldkamp die aktuelle Situation in der Wir-für-dich-Apotheke an der Blickallee. Ebenso wie die Baumberge-Apotheke und die Apotheke am Rathaus wird sie am Mittwoch geschlossen bleiben. Mit einem bundesweiten Protesttag will der Deutsche Apothekerverband auf die aktuelle Situation in den Apotheken aufmerksam machen – und klare Forderungen stellen.

Liefer-, Personal- und Medikamentenengpässe bestimmen den Alltag. Zusätzlich belasten bürokratische Prozesse die Versorgung der Kunden. Die Anforderungen an Apotheken entsprächen nicht dem, was bezahlt wird. In den vergangenen 20 Jahren sei die Vergütung für Apotheker kaum angepasst worden.

Zurückhaltung wird beendet

Mit der Protestaktion sind konkrete Forderungen verbunden. Neben einer angemessenen Vergütung fordern die Apotheker mehr Flexibilität und weniger Bürokratie bei der Ausgabe von Medikamenten und medizinischen Hilfsmitteln. So wollen sie eigenständig auf Lieferengpässe reagieren können und Lösungen für ihre Patienten finden.

Juliana Alberti, Inhaberin der Apotheke am Rathaus, hofft, dass die Aktion politische Auswirkungen nach sich zieht. Nicht nur die Appelle der Apothekerkammer seien lange erfolglos geblieben, auch Apothekerinnen und Apotheker selbst hätten sich lange nicht getraut, konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Der Beruf bringe ein gewisses Ethos mit sich – als Mediziner wolle man die Patienten nicht im Stich lassen. Doch sie ist der Meinung: „Es ist jetzt wirklich fünf vor zwölf.“

Kunden bleiben nicht unversorgt

„Es tut uns auch weh“, betont Feldkamp. Die Versorgung ihrer Kunden einzustellen, fällt den Havixbecker Apothekerinnen und Apothekern nicht leicht. Dennoch stehen sie hinter dem Protest, auch wenn sie wissen, dass einzelne Apotheken nicht daran teilnehmen. „Das werden aber Ausnahmen bleiben“, so Feldkamp.

Während des Protesttags stellen die Apotheken in Havixbeck jeglichen Dienst ein. Der Apotheken-Notdienst bleibt aber weiterhin verfügbar. Die Havixbecker Apothekerinnen und Apotheker empfehlen ihren Kunden, wichtige Medikamente vor dem 14. Juni abzuholen. So könnten weite Wege bis zum nächsten Notdienst vermieden werden.