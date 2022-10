„Es können gerne noch mehr werden“

Die Sportschützen haben nach langer Coronapause wieder ihre Türen weit geöffnet – und viele Vereine und Einzelpersonen kamen. In den Kategorien Mannschaftswertung Erwachsene und Jugendliche schossen sie die Besten unter sich aus.

Die Siegerehrung beim Tag der offenen Tür der Havixbecker Sportschützen wurde angesichts der warmen Temperaturen nach draußen verlegt. Heiß her ging es zuvor auch am Schießstand.

Wenn die Sportschützen Havixbeck ihren Tag der offenen Tür veranstalten, darf jeder mal schießen. Jeder außer den 75 Vereinsmitgliedern, sagt der Vereinsvorsitzende Walter Spiekermann. Denn diese hatten am Sonntag nur eine unterstützende Rolle.

Erstmals seit Pandemiebeginn luden die Sportschützen am Wochenende wieder alle Interessierten ein, sich beim Tag der offenen Tür über den Verein zu informieren und sich an Gewehr und Pistole zu messen.

Ob Einzelkämpfer oder Mannschaftswertung, Erwachsene oder Jugendliche: Jeder konnte unter sachkundiger Anleitung und Aufsicht schießen. Insgesamt nahmen 14 Mannschaften, 47 Erwachsene und drei Jugendliche an den verschiedenen Wertungen teil. „Es waren überraschend viele Leute da, und einige hatten sogar noch nie geschossen“, freute sich Walter Spiekermann.

„ »Es waren überraschend viele Leute da, und einige hatten sogar noch nie geschossen.« “ Walter Spiekermann

In der Mannschaftswertung belegte das „Team Büscher“ den ersten, der „Sparclub Treu Masbeck“ den zweiten und der „FC Bayern Fan Club“ den dritten Platz. Am Gewehr lieferten sich Elisabeth Raupach, Tobias Schramm und Klaus Raupach mit 184, 183 und 182 Ringen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. David Schwanemeier siegte vor Lars Schwanemeier und Tina Tenbrock in der Einzelwertung Pistole. „Das hat die Familie unter sich ausgemacht“, sagte Walter Spiekermann schmunzelnd, als sich David und Lars Schwanemeier ihre Pokale abholten.

In der Jugendwertung landete Eva Richter auf dem ersten, Holger Richter auf dem zweiten und Marian Postruschnik auf dem dritten Platz.

Zur Preisverleihung, die man angesichts der ungewöhnlich hohen Herbsttemperaturen kurzerhand nach draußen verlegt hatte, waren noch viele Besucher geblieben. Denn es wurden auch die Gewinner des Preisglücksschießens ausgelost. Jeder, der eine bestimmte Ringzahl erreicht hatte, bekam ein Zettelchen in der Lostrommel und die Chance auf Geldpreise. „Nächstes Jahr müssen wir die Ringzahl höher anlegen, weil ihr alle so gut schießt“, sagte Spiekermann.

Auf den nächsten Tag der offenen Tür freue man sich bei den Sportschützen schon, und über jedes neu gewonnene Mitglied sowieso. Denn: „Es können gerne noch mehr werden, das geht ja gerade allen Vereinen so.“