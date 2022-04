Pfingstlager der DLRG-Ortsgruppe: Es sind noch Plätze frei

Auf das diesjährige Pfingstlager freut sich die Jugendgruppe der DLRG-Ortsgruppe Havixbeck besonders, schreibt sie. Denn die letzten zwei Male musste die traditionelle Fahrt abgesagt werden. In diesem Jahr geht die dreitägige Reise nun wieder in die beliebte Schützenhalle von Berge, einem Ortsteil von Meschede im Hochsauerland-Kreis.

„Es sind noch Plätze frei, und wir freuen uns über weitere Anmeldungen“, sagt Jonah Gerdes, Leiter der Kindergruppenarbeit. „Jeder im Alter von sechs bis 16 Jahren, egal ob Mitglied in unserer Ortsgruppe oder nicht, ist herzlich eingeladen.“

Anmeldungen bis zum 26. April

Um ins Sauerland zu gelangen, treffen sich alle angemeldeten Teilnehmer am 4. Juni (Samstag) um 8.30 Uhr am Havixbecker Freibad. Nach dem ereignisreichen Wochenende ist die Rückkehr am 6. Juni (Montag) gegen 16.30 Uhr geplant. Der Anmeldeschluss für das Pfingstlager ist am kommenden Dienstag (26. April).

Die Abgabe der Anmeldung ist am Dienstag während der Trainingszeiten im Hallenbad von 17 bis 20 Uhr möglich. Die unterschriebene Anmeldung kann auch per E-Mail an Jonah Gerdes (kiga@havixbeck.dlrg-jugend.de) gesendet werden. Für Fragen steht dieser auch telefonisch unter der Rufnummer 0160/766 66 89 zur Verfügung.

Wochenende zu niedrigen Kosten

Die Kosten für die Reise betragen für DLRG-Mitglieder 40 und für Nicht-Mitglieder 45 Euro. In diesem Preis sind alle Kosten wie für die Fahrt, die Verpflegung, die Unterkunft, die Versicherung sowie die Lager-T-Shirts enthalten. „Wir freuen uns auf eine tolle Zeit mit viel Spaß, lustigen Spielen, leckerem Essen, einem gemütlichen Lagerfeuer und hoffentlich wunderbarem Wetter“, so Jonah Gerdes. Das Anmeldeformular ist im Internet unter havixbeck.dlrg.de herunterladbar.