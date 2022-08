Es wartet ein ganz anderes Leben

Bisher war er noch nie länger von zu Hause weg. Doch das wird sich für den 19-jährigen Abiturienten Leander Höltmann sehr bald ändern. Er will sein Freiwilliges Soziales Jahr in Indien ableisten. Dort gibt er Sprachunterricht und muss sich erstmal selbst an eine ganz neue Kultur gewöhnen.

Der 19-jährige Havixbecker Leander Höltmann stellt sich einer großen Herausforderung. Ab September will er ein sogenanntes Freiwilliges Soziales Jahr in Indien ableisten.

Diese Entscheidung erfordert gewiss Mut. Außer für den Urlaub ist Leander Höltmann nämlich nie längere Zeit im Ausland gewesen. Vor allem nicht allein. Nun will er gleich für ein ganzes Jahr in einem der schönsten, aber auch einem der herausforderndsten Länder der Welt verbringen. Der Abiturient wird ab September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Kalkutta in Indien ableisten.