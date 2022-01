Es wird mehr und teurer gebaut

Sowohl mieten als auch kaufen kann ganz schön ins Geld gehen. Das gilt nicht nur in Münster, sondern ebenso für Havixbeck, wie die Wohnungsmarktbeobachtung der NRW.Bank darlegt. Demnach wird in der Baumberge-Gemeinde zwar kräftig gebaut, aber auch die Preise für Eigentum haben kräftig angezogen.

In Münster ist kaufen und mieten besonders teuer, im Speckgürtel drumherum sind die Preise ebenfalls deutlich gestiegen. Und erst in Richtung Ruhrgebiet sinkt das Gesamtniveau spürbar. Um das zu wissen, braucht es wahrscheinlich keine umfangreiche Datenanalyse. Da reicht schon ein Blick in die einschlägigen Internetportale. Wer es aber für seine Kommune genauer wissen will, wird in der Wohnungsmarktbeobachtung der NRW.Bank fündig.