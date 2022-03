Essen in der Mensa wird teurer

Die Erhöhung der Preise für ein Mittagessen in der Mensa der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) schlug der Ausschuss für Soziales, Bildung und Teilhabe am Dienstagabend dem Rat einstimmig vor. Für ein Menü sollen ab dem 1. August Schüler der AFG 4,50 Euro, Lehrkräfte und Mitarbeitende der Verwaltung 5,50 Euro sowie Gäste 6,50 Euro zahlen, jeweils ein Euro mehr als bislang.

Letzte Preiserhöhung im Jahr 2018

Die Preiserhöhung sei erforderlich, um Kostensteigerungen aufzufangen, begründet die Gemeindeverwaltung in ihrer Sitzungsvorlage diesen Schritt. Zuletzt seien die Preise 2018 erhöht worden. In der AFG-Mensa besteht ein Menü aus Hauptgericht, Getränk, Salat vom Büffet und Dessert. In der Regel könne aus drei Alternativen gewählt werden, erläutert die Verwaltung.

Auch nach der Erhöhung wird die Schulmensa weiter ein Zuschussbetrieb sein. Eine kostendeckende Erhöhung der Preise pro Essen sei nicht beabsichtigt, da dies unverhältnismäßig wäre und nicht dem Auftrag des Schulträgers entspräche, den Schülern im Rahmen des gebundenen Ganztags ein Essen zu einem verträglichen Preis anzubieten, so die Verwaltung. Wegen der veränderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie, greift die Verwaltung für ihre Vergleichsberechnungen auf Zahlen aus dem Jahr 2019 zurück. Damals sei jede Mahlzeit bereits mit 1,04 Euro bezuschusst worden, und seitdem seien unter anderem die Lebensmittelkosten weiter gestiegen.

Identische Preise mit AFG-Standort Billerbeck angestrebt

Hatte die Verwaltung angeregt, den Preis für Lehrkräfte und Verwaltungsmitarbeiter nur um 50 Cent zu erhöhen, um die Attraktivität der Nutzung für diesen Personenkreis beizubehalten, sprach sich der Ausschuss für einen Euro aus. Auch in Billerbeck wurde die Preisgestaltung der Mensa am Dienstagabend politisch beraten – und anders abgestimmt. Da die Mensa-Preise aber in Havixbeck und am AFG-Teilstandort Billerbeck identisch sein sollen, wird nun eine erneute Abstimmung mit der dortigen Stadtverwaltung erforderlich.