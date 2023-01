Kulturforum Arte präsentiert das Jürgen-Bleibel-Trio

Europa hat inzwischen viele Jazzmusiker zu bieten, die über dem amerikanischen Niveau stehen. Dieser Aussage von Pianist Jürgen Bleibel stimmte das versierte Publikum bei der ausverkauften ersten Veranstaltung der Jazz-Musikreihe „Jazz um 1/2 acht“ im neuen Jahr uneingeschränkt zu. Bleibel nahm das 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens im Oktober zum Anlass, sein zweites europäisches Programm auf die Beine zu stellen und so den Frieden zu würdigen. „In der heutigen Zeit ist es schwierig, von Frieden zu sprechen. Aber die Musik ist ein Weg, auf den Frieden aufmerksam zu machen“, ist dem Jazzmusiker wichtig.

Und dass Europa viel zu bieten hat, das zeigten die Musiker des Abends, die auf Einladung des Kulturforums Arte zu Gast waren, mit der exquisiten Auswahl von Stücken europäischer Künstler, die von gemütlich über speziell bis hin zu energiereich reichten. „Europa jazzt – mehr muss man nicht sagen“, zeigte sich Jürgen Bleibel begeistert.

Harmonisches Zusammenspiel trotz kaum gemeinsamer Bühnenzeit

Dass die Musiker versierte Profis sind, zeigte sich am harmonischen Zusammenspiel, dem man nicht anmerkte, dass Bleibel und der Dülmener Schlagzeuger Jochen Welle erst zum zweiten Mal gemeinsam auf der Bühne standen. „Er ist unglaublich routiniert“, huldigte Bleibel ihm. Ein treuer Lebensbegleiter sei zudem der Dritte des Trios, der Bassist Jürgen Koopmann, mit dem Bleibel bereits vor 40 Jahren gemeinsam studiert hatte. „Mit ihm habe ich viel erlebt, und es ist absolut Verlass auf ihn“, sagte Bleibel über den Gladbecker am Kontrabass.

Und so interpretierte das Trio unter anderem eines von Bleibels Lieblingsstücken: „Black Inside“ von Antonio Faraò. Weiter hatten sie „Waterworks“ (Benny Brown), „Looking Up“ und „Training“ (beide Michel Petrucciani), „Round About Twelve” (Martial Solal), „Samba di Commerce“ (Wolfgang Engstfeld) und weitere Stücke der europäischen Jazzszene in petto.

Havixbecker Organisatoren jammen mit

Doch die Drei blieben nicht allein auf der kleinen Café-Bühne. Der Havixbecker Manfred Wordtmann, der gemeinsam mit Witold Wylezol das Musikprogramm organisiert, ließ es sich nicht nehmen, zum Saxofon zu greifen und mit dem Trio zu jammen. „Wir schätzen ihn nicht nur wegen seiner Musikalität, sondern auch wegen seiner Menschlichkeit und seiner unglaublich warmen Herzlichkeit“, erklärte Bleibel.

Gemeinsam werden Bleibel und Wordtmann am 24. Februar (Freitag) die Konzertreihe mit der Sängerin Heike Hallaschka fortsetzen.