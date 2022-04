Experten in Sachen Digitales

Handys sind Segen und Fluch zugleich. So praktisch die Technik ist, wenn es darum geht, aktuelle Informationen zu generieren oder sich mit Freunden kurzzuschließen, drohen gerade jungen Menschen zahlreiche Gefahren im Internet. Um Kinder und Jugendliche aufzuklären und zu schützen, gibt es an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) die Medienscouts.

Im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft (AG) gewinnen Siebt- und Achtklässler Medienkenntnisse, bilden sich weiter und vermitteln ihr Wissen an jüngere Schülerinnen und Schüler, berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Unter der Leitung von Benedikt Schumacher und Juliane Kampmann nehmen Laura, Ercan, Sultan und Robin erstmalig am überregional als Videokonferenz veranstalteten „Medienscouts-NRW-Qualifizierungsworkshop“ teil.

Schon die Vorstellung am ersten Tag lief über eine kleine Videopräsentation: „Wir haben uns vorher viele Gedanken gemacht, was es bedeutet, ein Medienscout zu sein“, erzählt Ercan begeistert. „Für unsere Schul-Homepage hatten wir ein Video gedreht, in dem wir erklären, in welchen Fällen wir helfen wollen. Das haben wir den anderen Medienscouts gezeigt.“

Durchschnittlicher Schüler tippt 2600 Mal aufs Handy – täglich

Anschließend ging es um Lösungsansätze zum Thema Mobbing sowie um Klassenregeln für Whats-App-Gruppen. In Rollenspielen reflektierten die jungen Medienprofis Gefühle von Cybermobbing-Opfern, sprachen über mögliche Auslöser und die Prävention von Mobbing im Netz. In einem Online-Quiz stellten sie ihr Wissen auf die Probe und erfuhren unter anderem, dass ein durchschnittlicher Schüler im Schnitt rund 2600 Mal täglich auf sein Handy tippt. „Erstaunlich“, finden die vier Medienscouts.

Workshop zum Thema Passwortsicherheit

Kernelement der Fortbildung war die Erstellung eines eigenen Workshops, heißt es in dem Pressetext weiter. Die vier AFG-Schüler wählten das Thema „Sicher mit Passwörtern unterwegs“ und sammelten Tipps, um unsichere Websites zu erkennen, dubiose Aufforderungen zu entlarven und sichere Passwörter zu erstellen. Ihren Workshop teilen sie mit den anderen Medienscouts, die ihnen wiederum ihre Workshops zur Verfügung stellen.

„Diese Informationen sind extrem wichtig, damit unsere Medienscouts eine Grundlage haben, jüngere Schülerinnen und Schüler passend zu beraten“, meint Benedikt Schumacher, „zum Beispiel, wenn es um die Nutzung von beliebten Apps wie TikTok, Instagram oder Netflix geht.“

Das Vorstellungsvideo der AFG-Medienscouts ist auf der Schulhomepage zu sehen.