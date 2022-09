Fahrt durchs Dorf kommt gut an

Die Fahrt mit einem echten Löschfahrzeug gehörte sicher zu den Highlights für viele Gäste des Feuerwehrfestes. Beim Familien- und Informationstag fuhren insbesondere viele Kinder mit Begeisterung eine Runde durch den Ort. Am Gerätehaus gab es zudem etliche Attraktionen für Groß und Klein.

„Es war eine super Stimmung“, sagt Christian Menke. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr zeigte sich am Sonntag sichtlich zufrieden mit der Party am Vorabend zum Einstieg des diesjährigen Feuerwehrfestes. Denn: „Wir hatten volles Haus. Und es gab keinen Ärger. Alle waren einfach in Feierstimmung.“