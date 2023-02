Fast wie große Geschwister

Mentoringprogramm „Balu und Du“ startet an AFG und Baumberge-Grundschule

Es ist eine einfache, aber eine wirkungsvolle und gerade deshalb eine so tolle Idee. Das bundesweite Mentoringprogramm „Balu und Du“ gibt es schon mehr als 20 Jahre. In dieser Zeit hat es über 15 000 Gespanne aus Grundschulkindern auf der einen Seite und Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf der anderen Seite zusammengebracht. Anders ausgedrückt: Es ist ein bisschen, als habe man temporär einen großen Bruder oder eine große Schwester, der beziehungsweise die sich einmal die Woche ausgiebig Zeit nimmt. Seit gestern gibt es das auch in Havixbeck.