Favorit ist der flexible Raum

Es ist ein spannendes Projekt, bei dem es sicher viele Meinungen gibt. Die Stiftskirche St. Georg in Hohenholte soll demnächst umgestaltet werden. Im Advent wurden mögliche Lösungen mit verschiedenen Aufbauten auf ihre Praxistauglichkeit getestet. Es scheint sich ein Favorit herauszukristallisieren. Aber es gibt auch Stimmen, die gerne alles wie bisher lassen möchten.

Die Steuerungsgruppe der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg hat während der Aktion "wandeln" in der Stiftskirche in Hohenholte unterschiedliche Formen der Bestuhlung, der Anordnung von Altar und Ambo erprobt. Die Erfahrungen werden nun ausgewertet.

Bereits seit Sommer 2019 beschäftigt sich eine Steuerungsgruppe, zusammengesetzt aus Vertretern der Gremien der Pfarrgemeinde St. Dionysius und St. Georg, mit einem Konzept zur Umgestaltung und zu künftigen Nutzungsmöglichkeiten des Kirchenraums der Stiftskirche St. Georg. Nun war die Zeit zum Ausprobieren gekommen.

Im Advent 2021 wurde der Kirchraum im Rahmen der Aktion „wandel(n)“ weitgehend ausgeräumt, die Bodenfläche mit OSB-Platten egalisiert, der Kirchraum optisch durch Abhängen einer Plane verkürzt, die Kanzel mit Tüchern eingehüllt und der geplante, abgetrennte Raum im hinteren Teil der Kirche mit Planen simuliert.

In St. Georg wurden viele Aufbauten ausprobiert

Es fanden unter anderem Gottesdienste, Andachten, ein Vortrag zum synodalen Weg, eine Bilderreise durch Hohenholte auf Großleinwand und Veranstaltungen der Kita St. Georg statt. Hierbei wurden unterschiedliche Formen der Bestuhlung, der Anordnung von Altar und Ambo sowie eines Ellipsenmodells/einer Communio mit und ohne einen großen zentralen Tisch erprobt. Gleichzeitig wurde das Konzept nach den jeweiligen Veranstaltungen diskutiert und es bestand die Möglichkeit, schriftlich Stellung zu nehmen.

Nun hat sich die Steuerungsgruppe, bestehend aus Maria Lohmann, Peter Baumgartner, Albin Holtkötter, Bernd Kruse, Prof. Dr. Michael Schäfers und Pfarrer Marc Heilenkötter, zur Nachbereitung und Auswertung der Rückmeldungen aus der Aktion „wandel(n)“ getroffen.

Überwiegende Zustimmung für flexibel einsetzbaren Kirchraum

Sowohl im direkten Gespräch als auch in den schriftlichen Kommentaren überwiegt deutlich die Zustimmung zu einer Umgestaltung in Richtung eines offenen, ebenerdigen Kirchraums, der durch flexible Bestuhlung und Möblierung zahlreiche Formen von Gottesdiensten, aber auch kulturellen Veranstaltungen Raum gibt. Jedoch gibt es ebenso einige wenige Äußerungen zu einem kompletten oder weitgehenden Belassen des jetzigen Kirchraums, so die Gruppe.

All dies wird nun von der Steuerungsgruppe abschließend abgewogen, mit den Gremien besprochen und mit Architekt, Denkmalamt und Bistum abgestimmt werden, heißt es von der Gruppe. Gleichzeitig werden in den nächsten Wochen weitere Formen der Bestuhlung in den Gottesdiensten ausprobiert. Und natürlich soll das Ergebnis dann auch noch der Gemeinde vorgestellt und parallel die Kosten ermittelt werden. Wie lange dieser Prozess noch dauert, ist schwer vorherzusagen. Das Projekt solle aber relativ zeitnah umgesetzt werden, heißt es.