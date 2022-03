FDP befürchtet Kostenexplosion

Von der Bike-und-Ride-Anlage am Havixbecker Bahnhof ist auch fast sechs Monate nach dem einstimmigen Ratsbeschluss noch immer nichts zu sehen. Und es dürfte noch einige Zeit ins Land gehen, bis die Pendler ihre Fahrräder sicher abstellen können.

Bike-und-Ride-Anlage am Bahnhof

Die neue Bike-und-Ride-Anlage am Bahnhof soll auf der Fläche, die westlich neben dem ehemaligen Güterschuppen (Möbelmagazin) liegt, gebaut werden.

Eigentlich sollten Radler ihre mitunter teuren Gefährte ja schon längst sicher am Bahnhof abstellen können. Von der Bike-und-Ride-Anlage ist dort aber auch fast sechs Monate nach dem einstimmigen Ratsbeschluss noch immer nichts zu sehen. So ganz schnell wird sich das auch nicht ändern, wie am Dienstag im Bauausschuss klar wurde.

„Es dauert und dauert und dauert“, sagte Bürgermeister Jörn Möltgen. Gemeint war der endgültige Förderbescheid, auf den man bei der Verwaltung nun bis Juni hofft. Der Bürgermeister verhehlte nicht, dass er wegen der Verzögerungen selbst genervt sei. Das Thema hätte er gerne längst vom Tisch gehabt, gab er zu verstehen. „Aber an uns liegt es nicht.“

Baustart hängt vom Förderbescheid ab

Nach derzeitigem Stand, so sagt es die Verwaltungsvorlage, könnte es erst im dritten oder vierten Quartal mit der Ausführung losgehen. Immerhin wäre dann noch mit einer Fertigstellung in diesem Jahr zu rechnen. Abhängig ist das aber einerseits vom Förderbescheid und andererseits davon, ob die für die Stahlkonstruktion benötigten Bauteile verzögerungsfrei zu erhalten sind. Sonst wird es wohl eher bis zum ersten Quartal 2023 dauern.

Abgesehen von den Verzögerungen ging es im Bauausschuss aber eigentlich um die Entwurfsplanung und den genauen Standort der Leezenbox. Für die ist nun eine Modulbauweise vorgesehen. Davon verspreche man sich Kostenvorteile, erläuterte Fachbereichsleiter Dirk Wientges.

Eben diese Kosten des Projekts waren dann kurz darauf einer der Hauptkritikpunkte, die Peter Scholz (FDP) für seine Fraktion anmahnte. Die stimmte am Ende auch als einzige gegen die Pläne. „Aber nicht, weil wir solche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder nicht begrüßen würden“, wie Scholz betonte. Auch die vandalismussichere Ausführung sei sinnvoll. „Wir befürchten aber eine Kostenexplosion“, sagte er gegenüber den WN. Von den ursprünglich vorgesehenen 100.000 Euro sei man nun schon bei 203.000 Euro angekommen. Und das sei angesichts steigender Materialpreise womöglich noch nicht das letzte Wort. Zwar sieht die Verwaltungsvorlage derzeit mindestens 130.000 Euro Förderung vor und somit gut 73.000 Euro Eigenanteil. Aber auch das sei „ganz schön viel Geld für 60 Fahrräder", so Scholz.

FDP kritisiert Lage der Leezenbox

Die weiteren Kritikpunkte der FDP betrafen die Lage der Leezenbox, die direkt an das Bahnhofsgebäude angrenze und das noch nicht vorgelegte Nutzungskonzept. „Wir wissen noch gar nicht, wie es am Bahnhofsgebäude weitergeht und nehmen uns die Möglichkeiten“, sagte Scholz. Von einer einfachen Umsetzbarkeit der Leezenbox per Kran könne angesichts der Fundamente, die nun vorgesehen sind, jedenfalls nicht mehr gesprochen werden.

Zudem fehle angesichts der durch die Förderbedingungen vorgeschriebenen Kostenfreiheit der Stellplätze ein schlüssiges Nutzungskonzept, das den Zugang regele. „Nach welchen Kriterien kriegt beispielsweise Nummer 65 auf der Liste jemals seinen Platz, wenn der doch für die Inhaber kostenlos ist?“, fragt Scholz. Deshalb habe man sich entschieden, der Vorlage so nicht zuzustimmen.

Steigende Kosten befürchtete auch die CDU. Zudem sah man auch dort das Problem, dass die Leezenbox zu nah am Bahnhofsgebäude stehe und damit Entwicklungsmöglichkeiten beschneide. Anders als die Liberalen stimmte die CDU allerdings für die Vorlage, die somit bei einer Nein-Stimme angenommen wurde. „Das Nutzungskonzept wird noch kommen“, versprach zudem Bürgermeister Jörng Möltgen den Politikern.