Fehlender Bahnübergang bremst Radfahrer aus

Der gerade fertiggestellte Geh- und Radweg entlang der Kreisstraße 50 zwischen den Landstraßen 581 und 843 ermöglicht Fahrradfahrern und Fußgängern ein komfortables und sicheres Fortkommen. Doch am alten Bahnhof Tilbeck ist plötzlich Schluss: Ein Bahnübergang wurde für den Weg schlicht nicht gebaut.

Lücke im neuen Geh- und Radweg am alten Bahnhof Tilbeck

Ende der freien Fahrt: Am alten Bahnhof Tilbeck hat der entlang der Kreisstraße 50 neu gebaute Geh- und Radweg eine Lücke. Der Bahnübergang wurde bei der Straßenbaumaßnahme komplett ausgespart, und so müssen Radfahrer und Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen.

Die grundlegende Erneuerung der Kreisstraße 50 zwischen den Landstraßen 581 (Landgasthaus Overwaul) und 843 (Brock) ist abgeschlossen. Mehrere Monate dauerten die Arbeiten vom Winter bis in den Herbst. Neu gebaut wurde auf dem 2,8 Kilometer langen Abschnitt auch ein kombinierter Geh- und Radweg, der allerdings an einer Stelle unterbrochen ist: Der Bahnübergang am früheren Bahnhof Tilbeck ist bei dieser Baumaßnahme des Kreises Coesfeld komplett unangetastet geblieben.