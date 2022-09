Feiern mit offener Bühne für alle

Dass das Törchen sein 40-jähriges Bestehen auf jeden Fall feiern wird, war der Theatergruppe längst klar. Doch wie das in Pandemiezeiten gehen kann, stand lange nicht fest. Nachdem die Jubiläumsfeier bereits zwei Mal verschoben werden musste, heißt es jetzt endlich: „Wir feiern! Und dafür machen wir wieder unsere Bühne frei!“

Und so lädt die Theatergruppe am 10. Dezember (Samstag) um 18 Uhr ein, diese Chance zu nutzen. Unter dem Motto „40 Jahre Das Törchen – Offene Bühne zum Jubiläum“ hat nun jeder die Möglichkeit, im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule Bühnenluft zu schnuppern. „Singen, tanzen, vorlesen, Witze erzählen – alles ist erlaubt! Solange es nicht länger als zehn Minuten dauert“, sagt Vorstandsmitglied Daniela Rosendahl lachend. Für Licht, Ton und Moderation ist gesorgt. Bei stimmungsvollem Ambiente wird dieser Abend auch für das Publikum ein kultureller Genuss, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

„In der Vergangenheit haben wir für Theaterproduktionen schon öfter mit verschiedenen Vereinen aus Havixbeck zusammengearbeitet. Das war für uns immer etwas Besonderes. Diese offene Bühne gibt uns nun die Möglichkeit, alle Kulturtreibenden in Havixbeck zusammenzubringen“, freut sich Susanne Westhoff, Vorsitzende des „Törchens“, jetzt schon auf den Abend.

Jeder, der etwas darbieten möchte, kann sich ab sofort per Mail an info@dastoerchen.de oder telefonisch bei Louise Lejeune unter der Rufnummer 0176/69 74 75 55 anmelden. Anmeldungen werden bis zum 20. November entgegengenommen, heißt es.