Feine Getränke und eine besondere Atmosphäre

Weinfest am Sandsteinmuseum findet am 30. Juli statt

Havixbeck

„Der schönste Platz von Havixbeck“ – so heißt es in einer Pressemitteilung – sei das Sandsteinmuseum. Zumindest, wenn Weinfest ist. Und das ist bald wieder. Nach einer zweijährigen Pause steigt am 30. Juli im Innenhof des Museums das Weinfest. Eingerahmt von den Gebäuden macht sich dann eine ganz besondere, entspannte Atmosphäre breit.