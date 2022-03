Fertige Pläne in der Schublade

Foto:

Die Spendenaktion für Menschen in der Ukraine am Sandstein-Museum ist am Dienstag angelaufen. Der Organisator der Aktion werde die Hilfsgüter direkt in das Kriegsgebiet bringen. Dort werden neben Medikamenten insbesondere warme Kleidung für Männer benötigt, erklärt Bürgermeister Jörn Möltgen. Derzeit werde sehr viel Damen- und Kinderkleidung gebracht. Für das Verpacken und Transportieren der Spenden suchen die Organisatoren noch auch noch Umzugskartons.