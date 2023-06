Schwerverletzten gerettet

Am Montagnachmittag rückte die Freiwillige Feuerwehr zu einem Brandeinsatz aus. Auf Höhe des Parkplatzes am Restaurant „Teitekerl“ stand ein Pkw in Brand, dessen Feuer sich auf das angrenzende Waldgebiet ausgeweitet hatte. Eine schwer verletzte Person wurde von den Einsatzkräften in eine Spezialklinik geflogen.

Bis 17 Uhr war die Freiwillige Feuerwehr am Montag im Einsatz, um das Feuer zu löschen, das in einem Pkw ausgebrochen war.

Zu einem Brandeinsatz in den Baumbergen wurde die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck mit den Einheiten Havixbeck und Hohenholte am Montagnachmittag um 15.20 Uhr alarmiert. Gemeldet wurde der Brand eines Pkw am Waldrand. Bereits auf der Anfahrt war eine große schwarze Rauchsäule in Höhe des Parkplatzes am Restaurant „Teitekerl“ zu erkennen. Die Leitstelle des Kreises Coesfeld meldete – aufgrund von weiteren Notrufen – eine Brandausbreitung auf das angrenzende Waldgebiet. Vor Ort fanden die Retter eine schwer verletzte Person vor.

„Diese wurde vom Rettungsdienst, der mit insgesamt zwei Rettungswagen, zwei Notärztinnen und einem Rettungshubschrauber vor Ort war, betreut. Die verletzte Person wurde anschließend in eine Spezialklinik geflogen“, erklärte Pressesprecher Ingo Spindelndreier in einer Pressemitteilung. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei dem Verletzten um den Fahrzeughalter, der versucht hatte, den Brand zu löschen. Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff mittels Wasser-Schaum-Luftgemisch ein. Kameraden gingen unter schwerem Atemschutz vor.

Brandursache wird ermittelt

Die Feuerwehr teilt mit, dass sich im Auto eine Gasflasche befand, die permanent Gas abblies. Diese wurde von der Feuerwehr geborgen und gelöscht. Ebenso wurde die Brandbekämpfung des Waldrandes eingeleitet.

Die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck mit der Löscheinheit Havixbeck und Hohenholte waren mit sechs Fahrzeugen unter der Leitung des Leiters der Feuerwehr, Christian Menke, bis etwa 17 Uhr im Einsatz. Die Polizei ermittelt derzeit zur Brandursache.