Feuerwehr rettet verunglückten Waldarbeiter

In den Baumbergen ist am Samstag ein Waldarbeiter verunglückt. Die Feuerwehr Havixbeck half bei der Rettung aus unwegsamen Gelände.

Am Rand der Baumberge in der Bauerschaft Natrup half am Samstag die Feuerwehr bei der Rettung eines verunglückten Waldarbeiters.

Zu einem Unfall eines Waldarbeiters wurde am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck, Einheit Havixbeck, an den Rand der Baumberge in die Bauerschaft Natrup gerufen. Drei Fahrzeuge der Feuerwehr rückten in das unwegsame Gelände aus, um dem Verletzten zur Hilfe zu eilen. Ein Rettungswagen war bereits vor Ort.

„Der Rettungshubschrauber mit dem Notarzt an Bord befand sich auf dem Anflug. Der Landeplatz wurde von den Einsatzkräften gesichert. Ebenso unterstützten die ehrenamtlichen Helfer bei der Rettung des Verletzten aus dem unwegsamen Gelände“, erklärt Pressesprecher Ingo Spindelndreier die Aufgaben der Feuerwehr.

Der Verunglückte wurde in die Universitätsklinik Münster geflogen. Der Rettungswagen und die Feuerwehrfahrzeuge fuhren zum Waschpark und wurden vom Schlamm befreit. Um 12.15 Uhr war der Einsatz unter der Leitung von Gemeindebrandinspektor Christian Menke beendet.