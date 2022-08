Finale Entwürfe werden vorgestellt

Ziel des kooperativen Gutachterverfahren ist ein umfassender Entwurf für das gesamte zukünftige Baugebiet. Die Büros hatten dazu Mitte Mai ihre ersten Entwürfe bei einem Zwischenkolloquium vorgestellt und ihre jeweilige Auffassung einer städtebaulichen Umsetzung mit möglichen Wohnformen, Freiräumen, Wegeverbindungen und Infrastrukturen dargelegt (die WN berichtete). Aus den damaligen Anregungen und Bedenken der Bürgerschaft sowie der Auswahlkommission haben danach alle Planer ein Protokoll mit Überarbeitungshinweisen erhalten. Die finalen Ergebnisse sollen nun am Samstag zu sehen sein.

Ähnlich wie bei dem Zwischenkolloquium werden erst die Entwürfe vorgestellt und dann die Möglichkeit zu Rückfragen gegeben. Anschließend wird die bewertende Auswahlkommission einen Siegerentwurf küren. „Den Bürgerinnen und Bürgern wurde in den verschiedenen Verfahrensschritten auf vielfältige Weise die Möglichkeit gegeben, sich zu beteiligen. Zu sehen, was nun von den eigenen Ideen, Wünschen und Hinweisen umgesetzt wurde, ist ein spannendes Finale des Verfahrens. Wir hoffen, dass sich alle Wünsche in den Entwürfen wiederfinden und freuen uns auf ein nachhaltiges Baugebiet“, so Bürgermeister Jörn Möltgen.