Flammen schlagen aus Kamin

Als gefährlich stellte sich für die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck die Lage bei der Bekämpfung eines Kaminbrands in Lasbeck am Montag dar. Beim Eintreffen schlugen Flammen bereits aus dem Schornstein.

Feuerwehreinsatz in Lasbeck

Bei einem Kaminbrand in Lasbeck schlugen Flammen beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Schornstein.

Um 14.25 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck am Montag zu einem Kaminbrand in die Bauerschaft Lasbeck aus. Schon beim Eintreffen waren Flammen und Funken zu sehen, berichtet Einsatzleiter Christian Menke in einer Pressenotiz.

Rauch dringt in das Gebäude ein

Die Lage stellte sich als gefährlich dar, da der Kamin auf ganzer Länge brannte und auch an mehreren Stellen gerissen war, heißt es weiter. Feuerwehrleute unter Atemschutz kontrollierten den Schornstein auf den verschiedenen Etagen des Gebäudes. Teilweise drang Rauch in das Gebäude ein.

Vorsichtig wurde der Kamin gekehrt. Zur Unterstützung war der Bezirksschornsteinfeger Tobias Terschluse vor Ort. Die Außenverkleidung des Kamins musste entfernt und abgelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte ebenfalls den Kamin und war rund drei Stunden im Einsatz.

Hohe Temperaturen

„Ein Kaminbrand selbst darf niemals mit Wasser gelöscht werden“, warnt die Feuerwehr in ihrem Pressetext. „Wasser geht bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius vom flüssigen in den dampfförmigen Aggregatzustand über. Das bedeutet, dass aus einem Liter Wasser circa 1700 Liter Wasserdampf entstehen.“

Bei Schornsteinbränden entstünden aber enorm hohe Temperaturen. „Der dabei schlagartig entstehende Dampfdruck ist so groß, dass der brennende Schornstein auseinanderreißen kann. Dann könnte es zu einer Brandausbreitung im gesamten Gebäude kommen,“ warnt die Feuerwehr ausdrücklich.