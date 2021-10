Flurbereinigung dient Artenschutz

In jüngerer Zeit wurden Forderungen laut, dass in Billerbeck und Havixbeck mehr für den Natur- und Artenschutz getan werden müsse. In diesem Zusammenhang wurde etwa darauf hingewiesen, dass neue Hecken und Blühstreifen angelegt werden sollten. Im Flurbereinigungsverfahren Langenhorst-Temming hat sich die Teilnehmergemeinschaft gemeinsam mit dem Dezernat für Ländliche Entwicklung, Bodenordnung der Bezirksregierung Münster dieser Aufgabe bereits vor vielen Jahren angenommen, wie die Bezirksregierung nun in einer Pressemitteilung schreibt.

Natur- und Artenschutz

Als das Flurbereinigungsverfahren im Jahre 2003 eingeleitet wurde, wollten die Akteure insbesondere die Europäische Wasserrahmenrichtlinie umsetzen. Diese besagt, dass bis 2027 alle größeren Gewässer in einen guten ökologischen, biologischen und chemischen Zustand versetzt werden müssen. Zudem sollten im gesamten Verfahrensgebiet Projekte für den Natur- und Artenschutz umgesetzt werden, um so auch den Zielen der Landschaftsplanung gerecht zu werden.

Die wichtigste Voraussetzung, um solche Projekte tatsächlich umsetzen zu können, sei die Verfügbarkeit der benötigten Flächen, so die Bezirksregierung. Zu Beginn des Flurbereinigungsverfahrens bot sich der Teilnehmergemeinschaft die Möglichkeit, in größerem Umfang landwirtschaftliche Fläche zu erwerben. Anschließend war es zum Beispiel möglich, an allen Gewässern durchgehende Randstreifen in einer Breite von fünf bis zehn Metern auszuweisen. „Ein erster Schritt und wichtiger Beitrag für den Gewässerschutz und für die Biodiversität.“

Zehn Meter breite Streifen für die Gewässerentwicklung

Die Steinfurter Aa in Temming erhielt durchgehend beidseitig zehn Meter breite Gewässerentwicklungsstreifen, in denen junge Bäume gepflanzt wurden. Heute – knapp ein Jahr später – windet sich die Aa bereits wieder durch ein abwechslungsreiches und landschaftlich eingebundenes Flussbett. „Das ist ein großer Erfolg, der in kons­truktiver Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren erreicht werden konnte“, sagt Thomas Lange, Landschaftsplaner bei der Bezirksregierung Münster.

Rund 16 Kilometer Gewässerrandstreifen wurden ausgewiesen. „Der Flächenbedarf betrug für die Maßnahmen zusammen 15,6 Hektar“, so Hans Ulrich Leesker, Projektleiter von der Bezirksregierung. Die Verpflichtung zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie ist damit ohne Flächenverlust für die angrenzenden Landwirte erfüllt. Denn diese erhalten zur Abfindung Flächen an anderer Stelle.

Weil schon in den 1990er-Jahren ein Flurbereinigungsverfahren durchgeführt worden war, ist nunmehr das komplette Gewässersystem der Steinfurter Aa durch Gewässerrandstreifen gestaltet und geschützt worden. Damit dürfte dieses Gewässersystem im Münsterland ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen und vorbildlich sein, teilt die Bezirksregierung mit.

Bedeutendes Laichgewässer für Feuersalamander

An einem Nebengewässer der Bombecker Aa gelang zudem eine besondere Artenschutzmaßnahme: Es dient einer Feuersalamanderpopulation als Laichgewässer. Durch einen Randstreifen von zehn bis 20 Metern Breite, der nicht landwirtschaftlich genutzt wird, soll das Gewässer nachhaltig geschützt werden.

Daneben ist im Herbst 2020 im gesamten Verfahrensgebiet der Flurbereinigung Langenhorst-Temming begonnen worden, 41 Einzelprojekte für den Natur- und Artenschutz umzusetzen. Auf einer Gesamtfläche von über fünf Hektar wurden Baumreihen und Hecken gepflanzt sowie Blühstreifen in einer Gesamtlänge von 4500 Meter angelegt. Verlandete Kleingewässer werden renaturiert, neue Tümpel und Blänken angelegt sowie Obstwiesen und Feldgehölze gepflanzt. „Es tut sich also einiges“, heißt es abschließend.