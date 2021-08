„Fordern und Fördern“ auch in der Integration

Über die aktuellen Herausforderungen in der Flüchtlingshilfe sprach der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann in Havixbeck mit Vertretern des Koordinierungskreises der Flüchtlingshelfer im Kreis Coesfeld. Dabei zeigte sich, dass sich die Arbeit der ehrenamtlichen durch Corona verändert hat.

Corona hat auch die Arbeit der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfen im Kreis verändert. Einige Helfer haben sich wegen des Risikos gerade im Alter zurückgenommen, etliche andere aber bewusst persönliche Unterstützung durch andauernden Kontakt geleistet. Dies erfuhr der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann bei einem Treffen mit dem Koordinierungskreis der Flüchtlingshelfer im Kreis Coesfeld in Havixbeck.

Ludger Schulte-Roling von der Flüchtlingsinitiative Coesfeld berichtete von den aktuellen Herausforderungen. Unter anderem seien Sprachkurse abgebrochen worden und bis heute nicht wieder angelaufen. Manche Zugewanderte täten sich schwer, selbst aktiv Chancen zu suchen, Arbeit zu finden und durchzuhalten, berichtete er. „Aber es gilt ebenso: Auch dank der Vermittlung durch viele Ehrenamtler sind fast alle jungen Männer in Arbeit“, wird Schulte-Roling in einer Pressemitteilung des CDU-Abgeordneten zitiert. „Wir brauchen klare Zielvereinbarungen mit den Zugewanderten“, erklärte er. Schulabschluss, Sprachkenntnisse und Beschäftigung nannte er als Beispiele.

Anreize in der Integrationsarbeit schaffen

„Fordern und Fördern“, diesen Grundsatz hält Henrichmann deshalb auch in der Integrationsarbeit für sinnvoll. Der CDU-Politiker will niemanden verloren geben, Anreize setzen. Aber er will auch klar machen, „dass kein Steuergeld für die da ist, die sich nicht integrieren lassen wollen“. Das sei für ihn auch eine Frage der Befriedung der Gesellschaft. Der Parlamentarier wünschte sich eine „ernsthafte, tolerante und respektvolle Debatte“ über dieses sensible Thema.

Darin zeigte er sich einig mit den Praktikern, die sich schon über viele Jahre um Geflüchtete kümmern. „Wir müssen einen klaren Modus finden, wie wir mit den traumatisierten Menschen umgehen“, erklärte Hans Meck­ling, erster Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Senden. Deren Bildungsstand sei meist niedrig, die Lernbereitschaft in Sprachkursen nicht immer hoch. Meckling empfahl die Begleitung durch Pädagogen und Psychologen, aber auch Anreize, klare Regeln und Sanktionen, wenn der Wille zur Integration fehle.

Erleichterungen für Unternehmen angeregt

Um Geflüchteten bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu bieten, regte An­dreas Tinnefeld, Sprecher von „INCA plus“ in Havixbeck, Erleichterungen für Unternehmen an. Diese sollten einen Ausgleich erhalten, wenn sie Zugewanderten Zeit für eine sprachliche Förderung gewährten. Sprache sei nur ein Schlüssel zur Integration, „die Mütter sind ein weiterer“, so die Flüchtlingshelfer. Sie hätten den besten Zugang zu ihren Kindern und sorgten für deren Bildung.

Henrichmann will die Erfahrungen der Flüchtlingshelfer in Berlin deutlich zur Sprache bringen. „Wir müssen das gesellschaftliche Problem auch klar benennen“, zeigte er sich überzeugt.