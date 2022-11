Jüdische Märchen und Klezmer-Musik waren die tragenden Elemente einer Matinee in der Schul- und Gemeindebibliothek. Erinnert wurde damit an die Reichspogromnacht am 9. November 1938.

„L’Chaim – „Auf das Leben!“ ist ein hebräischer Trinkspruch. Dieser könnte auch das Motto der Matinee am Sonntagmorgen in der Schul- und Gemeindebibliothek gewesen sein. Die VHS, der Friedenskreis an der Anne-Frank-Gesamtschule und die Gemeinde Havixbeck hatten aus Anlass des 84. Jahrestages der Reichspogromnacht am 9. November 1938 zu einem Märchenvortrag eingeladen.

Mit sanfter Stimme und einladender Gestik

Märchenerzählerin Brigitte Balmer Landwehr machte gleich zu Beginn deutlich: „Trotz der Trauer bei der Erinnerung an diese schreckliche Nacht wollen wir die Freude am Leben nicht vergessen und diese heute durch eine besondere Auswahl jüdischer Märchen in den Mittelpunkt stellen.“ Mit sanfter Stimme und mit einladender Gestik startete die Märchenerzählerin.

Klezmer-Musik auf der Querflöte

Gebannt folgten die rund 30 Gäste den Erzählungen. Dazwischen spielte Jutta Schmalenbach auf der Querflöte Klezmer-Musik. Sehr emotional vorgetragen, wie die Tradition es vorgibt, so der Friedenskreis in einer Pressemitteilung. Einen besonderen Schlusspunkt setzte die Musikerin mit dem Solovortag eines Liedes: „Die Menschen streben bei Tag und Nacht nach Geld und Macht. Ich aber bitte Gott nur um ein bisschen Glück. Was ist brauche, ist dieses kleine Glück – und das heißt Vertrauen!“