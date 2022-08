Fröhlicher Partyabend und ein Tag für Familien

Bei ihrem Rundgang durch die Gemeinde informieren die Havixbecker Feuerwehrleute über das Feuerwehrfest, welches in diesem Jahr am 24. und 25. September (Samstag und Sonntag) stattfinden wird. Das Fest wird jedoch in einer veränderten Weise gefeiert.

Viele Haushalte in der Gemeinde sind in den vergangenen Wochen bereits von Mitgliedern der Feuerwehr Havixbeck, Einheit Havixbeck, besucht worden. Die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter bitten dabei um eine freiwillige Spende für ihre unentgeltliche, ehrenamtliche Arbeit zum Wohle der Havixbecker Bevölkerung. Die Spenden werden für gemeinnützige Anschaffungen verwendet, zum Beispiel für Gerätschaften für den Einsatz oder die Ausbildung, die über die Grundausstattung einer Feuerwehr hinausgehen, erläutert der Pressesprecher der Feuerwehr, Ingo Spindelndreier, und betont: „Somit kommen die Spenden im Ernstfall der Bevölkerung zugute.“

Bei ihrem Rundgang durch die Gemeinde informieren die Feuerwehrleute – auch in den kommenden Wochen noch – über das Feuerwehrfest, welches in diesem Jahr am 24. und 25. September (Samstag und Sonntag) stattfindet. Das Fest wird jedoch in einer veränderten Weise stattfinden. „Wir sind erstmal froh, dass das Fest nach mehrjähriger Coronapause wieder anlaufen kann“, so Pressesprecher Ingo Spindelndreier. Am Samstagabend wird eine große Party mit Musik, Tanz, Cocktails und Fassbierausschank stattfinden.

Am Sonntag startet um 11 Uhr der altbekannte Familientag mit einem Frühschoppen und Attraktionen für Groß und Klein rund um das Feuerwehrhaus. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Wie zuletzt bei verschiedenen Schützenfesten erprobt und bewährt, wird auch die Feuerwehr Spülautomaten mit Hygieneprogramm einsetzen, um alle Gläser so zu reinigen, dass Ansteckungen zum Beispiel durch das Coronavirus verhindert werden können.

„Wir freuen uns darauf, endlich wieder mit den Bürgerinnen und Bürgern, die die Feuerwehr immer großzügig unterstützen, das Feuerwehrfest zu feiern“, erklärt der Leiter der Feuerwehr, Christian Menke, abschließend.