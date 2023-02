Fünf erbauliche Musikprogramme

„Fünf wunderbare, nachdenkliche und heitere, also im besten Sinne erbauliche Programme“ kündigen die Organisatoren der Haus-Stapel-Konzerte für die neue Spielzeit an. Die Veranstaltungen finden sowohl im Festsaal als auch im Innenhof des Wasserschlosses statt.

Mit drei Veranstaltungen im Festsaal und zwei Konzerten unter freiem Himmel gehen die Haus-Stapel-Konzerte in die neue Saison. Nachdenkliches ebenso wie Heiteres bieten die Programme.

„Nach langer Pandemie und nun inmitten von Katastrophen wie Krieg und Erdbeben zu romantischen Klavier- und Liederabenden und zu unbeschwerten Open-Air-Picknick-Konzerten einzuladen, macht einmal mehr nachdenklich“, wendet sich Schlossbesitzerin Dr. Mechthild Raitz von Frentz in einem Newsletter an die Haus-Stapel-Freunde. Wer die Konzerte in den vergangenen Jahren verfolgt habe, wisse aber, dass nicht nur in Liedern und Klavierwerken der klassischen Musik Nachdenklichkeit im Mittelpunkt stehe, sondern eigentlich immer auch in den Werken gehobenen Entertainments eine melancholische Dimension mitschwinge. In diesem Sinne werde zur neuen Konzertsaison eingeladen.

Romantischer Liederabend zum Auftakt

„Fünf wunderbare, nachdenkliche und heitere, also im besten Sinne erbauliche Programme“, werden angekündigt. Zum Auftakt findet am 6. und 7. Mai (Samstag und Sonntag), jeweils um 17 Uhr, ein romantischer Liederabend im Festsaal des Wasserschlosses statt. Protagonisten im Programm „Die verschwiegene Nachtigall“ sind die Sopranistin Heike Hallaschka, der englische Flötist Gary Woolf und der Pianist Prof. Clemens Rave.

Beim Open-Air-Picknick-Konzert am 24. und 25. Juni (Samstag und Sonntag), jeweils um 17 Uhr, stellen Heike Hallaschka, Gerd Radeke und Christiane Alt-Epping in der Besetzung Sopran, Trompete und Klavier ihr neues Programm „Inselklänge“ vor.

„Wege der Liebe“ ist das zweite Open-Air-Konzert am 8. und 9. Juli (Samstag und Sonntag), jeweils um 17 Uhr, überschrieben. Sopranistin Heike Hallaschka und Bass-Bariton Maximilian Kramer tragen romantische, fröhliche und herzzerreißende Soli und Duette vor. Am Klavier begleitend und solistisch ist Prof. Clemens Rave dabei.

Klavierabend bei Kerzenschein

Der „Klavierabend bei Kerzenschein“ mit Clemens Rave ist für den 12. August (Samstag) um 19.30 Uhr geplant. Der Pianist beleuchtet das Thema: „Wunderkinder“ - jugendliche Geniestreiche von Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, Chopin und Korngold.

Mit Franz Schuberts „Winterreise“ kommt am 2. und 3. September (Samstag und Sonntag), jeweils um 17 Uhr, im Festsaal der wohl bekannteste, beliebteste und melancholischste Liederzyklus der Romantik zu Gehör. Mitwirkende sind die Sopranistin Heike Hallaschka und der Pianist Ulrich Rademacher.

Tickets für alle Konzerte gibt es ab sofort online bei der Ticketagentur www.localticketing.de sowie in daran angeschlossenen Vorverkaufsstellen.