Fünfstellige Besucherzahlen lassen OHK jubeln

Nach dem ersten Karnevalsumzug in Havixbeck seit drei Jahren ziehen Veranstalter und Ordnungsamt ein äußerst positives Fazit. Gefühlt standen nämlich deutlich mehr Menschen am Straßenrand als vor Corona, auf jeden Fall aber deutlich mehr als erwartet. Trotzdem blieb es friedlich. Eine Sache würde sich das neue OHK-Leitungsteam aber ganz besonders wünschen.

Karnevalsumzug in Havixbeck

Das Wetter war so lala, die Resonanz auf den Havixbecker Karneval dagegen oh la la. Wie viele Menschen am Sonntag die Straßen säumten oder gleich selbst beim Umzug mitliefen, wissen nicht mal die Veranstalter vom Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) oder das Ordnungsamt genau zu sagen. Aber die 10.000er-Marke dürfte mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit durchbrochen worden sein. Und das sorgte natürlich besonders bei dem neuen Dreigestirn, das im OHK erstmals die Koordination verantwortete, für ein breites Grinsen im Gesicht.