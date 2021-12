Ganz besondere Weihnachtsboten

Havixbeck

Paketboten der anderen Art sind am Samstag (18. Dezember) in Havixbeck und Hohenholte unterwegs: Bürgermeister Jörn Möltgen und Jens Dertenkötter, der Vorsitzende von Marketing Havixbeck, werden in die Pedale treten, um Kunden ihre Einkäufe nach Hause zu bringen.