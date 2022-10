Ganz ohne Kinder kann sie nicht

Für Nora Zabel-Berkmann ist nun ein großer Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Ganze 26 Jahre war sie die Leiterin der Kita Tabaluga und hat dabei natürlich nicht nur unzählige Kinder kommen und gehen sehen, sondern mindestens ebenso viele Eltern. Schließlich ist die Kita ja sogar in der Trägerschaft eines Elternvereins. Der verabschiedete jetzt in Person der Vorsitzenden Stefanie Detering und Stefanie Klan die scheidende Kita-Leiterin und begrüßte in Sabrina Welp auch gleich die neue in ihrem Amt.

