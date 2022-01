Gebäudebrand beschert eine anstrengende Nacht

Freiwillige Feuerwehr rückt zu Einsatz in Kiebitzheide aus

Havixbeck

Für die Feuerwehr in Havixbeck war die Nacht von Freitag auf Samstag sehr kurz. Denn erst wurde sie kurz vor Mitternacht zu einem Gebäudebrand in das Wohngebiet Kiebitzheide gerufen. Früh am Morgen gab es dann schon wieder den nächsten Einsatz.