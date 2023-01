Gedenken an vergessene Opfer

An acht exemplarischen Einzelfällen zeigt die Ausstellung „Vergessenen begegnen“, wie Menschen aus dem Münsterland zu Opfern des Nationalsozialismus wurden. Auch an eine Bewohnerin des Stifts Tilbeck wird erinnert.

In der Kapelle des Stiftes Tilbeck wird in einigen Tagen eine Wanderausstellung aufgebaut, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Udo Sistermann (Stift Tilbeck) und Peter Schilling (Verein Spuren Finden) hoffen auf viele Besucher.

Millionen Menschen sind den Nazis zum Opfer gefallen. Deren Hass traf aber längst nicht nur die Juden. Auch Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Kommunisten, Obdachlose und vom Regime so genannte Berufsverbrecher wurden verfolgt und umgebracht. Die letzten beiden Gruppen sind erst im Februar 2020 vom Deutschen Bundestag offiziell als Opfer anerkannt worden.

Warum das so lange gedauert hat? Das dürften sich nicht nur deren Nachkommen fragen. Auch Peter Schilling weiß darauf keine Antwort zu geben. Für ihn und den münsterischen Verein „Spuren Finden“, dessen Vorsitzender er ist, war die überfällige Entscheidung aber der Anlass, zusammen mit der Bezirksregierung Münster ein Ausstellungsprojekt zu initiieren, das sich diesen fast vergessenen Opfergruppen widmet.

Acht exemplarische Einzelschicksale

„Vergessenen begegnen – NS-Opfer aus dem Münsterland“ heißt es. Und dorthin wird es nun auch gebracht. Denn aus dem 2022 schon in der Bürgerhalle der Bezirksregierung Münster gezeigten Konzept ist eine Wanderausstellung entwickelt worden. Und die „wandert“ jetzt durch die Region. Zwischen dem 23. Januar und dem 17. Februar macht sie Station in der Kapelle Maria Hilf im Stift Tilbeck und in deren Vorraum. Am 27. Januar (Freitag) ist dort die offizielle Eröffnung.

Dass die Ausstellung im Stift goldrichtig ist, zeigt schon ein Blick auf die acht Einzelschicksale, die besonders in den Blick genommen werden. Denn mit der zwangssterilisierten Luiza Santi ist auch eine ehemalige Bewohnerin unter den Opfern aus der NS-Zeit.

Opfer aus dem Stift Tilbeck

Die acht exemplarischen Lebensgeschichten – darunter auch die einer münsterischen Sinti-Familie, die als sogenannte „Zigeuner“ verfolgt wurde und allein fünf Familienmitglieder verlor – sind „das Herzstück der Ausstellung“, wie Schilling sagt.

Die ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der Fachhochschule. Studierende für Design unter der Leitung von Professorin Claudia Grönebaum waren nämlich für das Informations- und Orientierungssystem verantwortlich und haben die Ausstellung damit maßgeblich geprägt. „In vorbildlicher Weise“, wie Peter Schilling betont.

Denn herausgekommen ist nicht etwa eine Zusammenfassung des Materials an Stellwänden, wie man es schon oft gesehen hat. Stattdessen werden an mehreren Stationen und mit ganz unterschiedlichen audiovisuellen Mitteln die Informationen vermittelt.

„Vorbildliche Arbeit von Studenten“

So beschäftigt sich die erste Station mit den unzähligen Erlassen, Verfügungen, Verordnungen und Gesetzen aus der NS-Zeit, die sich auf die in der Ausstellung behandelten Opfergruppen beziehen. Außergewöhnlich ist sicherlich die Idee für die zweite Station: In Schubladen sind Karteikarten mit Schlüsselwörtern aufbewahrt, die in Kurzform weiteres Licht in das begangene Unrecht bringen.

Ganz persönlich erfahrbar wird dieses dann anhand der acht Lebensgeschichten aus den verschiedenen Opfergruppen. Von der Decke werden Fahnen für jedes der vorgestellten Schicksale hängen. Auf einem Schreibtisch unter einer Glasplatte werden persönliche Andenken und Erinnerungen sichtbar – Fotos, Todesanzeigen, Briefe, kleine Notizen. Und schließlich kommen an einer Hörstation Nachfahren der Opfer selbst zu Wort, was sicherlich ein sehr intensives Erleben ermöglicht.

Die Ausstellung „Vergessenen begegnen“ öffnet zwischen dem 23. Januar und dem 17. Februar von montags bis sonntags zwischen 14 und 18 Uhr.