Gegen Strommast gefahren

Auch Helfer der Havixbeck Feuerwehr waren am Mittwochabend zu dem Unfall in der Bauerschaft Temming gerufen worden.

Am Mittwoch (15. Dezember) ist es gegen 21.45 Uhr auf der Landstraße 506 in der Bauerschaft Temming zu einem Alleinunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Billerbeck mit seinem Auto die Landstraße in Richtung Billerbeck, als er aus noch unbekannter Ursache circa 250 Meter vor der Kreuzung mit der Landstraße 550 in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem hölzernen Strommast zusammenstieß.

Der Fahrer war nicht ansprechbar und wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht, berichtet die Polizei weiter. Der beschädigte Strommast wurde vom benachrichtigten Betreiber des Stromnetzes zunächst notdürftig abgesichert. Eine vollständige Reparatur soll am Donnerstag (16. Dezember) erfolgen. Zu einer Unterbrechung der Stromversorgung kam es durch den Unfall aber nicht.

Das verunfallte Auto wurde zur Spurensicherung sichergestellt. Es kam während der Unfallaufnahme zu keiner nennenswerten Verkehrsbehinderung, so die Polizei. Deren Ermittlungen zur Ursache des Unfalls dauern an.

Auch Havixbecker Feuerwehr im Einsatz

Auch die Freiwillige Feuerwehr Havixbeck und die Billerbecker Wehr wurden zu dem Verkehrsunfall alarmiert. Der verletzte Fahrer sei nicht eingeklemmt gewesen und konnte ohne technisches Rettungsgerät befreit werden, berichtet die hiesige Feuerwehr. Die Helfer aus Havixbeck leuchteten die Unfallstelle weiträumig aus. Vor Ort waren neben Feuerwehr und Polizei auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt.