Gegenseitige Toleranz fängt schon im Kleinen an

Auch in Havixbeck wurde am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Gastredner Stefan Querl aus Münster Stefan Querl rief dabei dazu auf, das Gedenken gemeinsam zu begehen und keine einfachen Antworten zu suchen.

Stefan Querl, Beauftragter der Stadt Münster in Antisemitismusfragen und stellvertretender Leiter des Geschichtsortes „Villa ten Hompel“ in Münster, trägt mit dem Wunsch nach einem Europa in Frieden hoffnungsvoll das Europasymbol auf der Brust.

„Es ist mir wichtig, dass wir nicht nur der Toten und Opfer der Kriege gedenken, sondern wir gedenken heute auch derer, die bei uns durch Hass und Gewalt Opfer geworden sind“, sagte Bürgermeister Jörn Möltgen in seiner Eröffnungsansprache anlässlich des Volkstrauertages. Zur Erinnerung an die Kriegstoten waren die Havixbecker in das Forum der Anne-Frank-Gesamtschule sowie zur Kranzniederlegung am Mahnmal vor dem Friedhof eingeladen worden.

„Menschen verantworten Kriege, Kriege brechen nicht einfach aus“, betonte Möltgen. Immer wieder frage er sich, was man tun könne gegen die Spaltung in der Gesellschaft und das Aufkommen von Hass. Jeder habe die Aufgabe, den im Keim zu ersticken. Dies fange manchmal im Kleinen an, auch in Havixbeck. „Da sind viele Dinge, wo Toleranz verloren geht“.

Weitere Worte zum Nachdenken gab auch Gastredner Stefan Querl, Beauftragter der Stadt Münster in Antisemitismusfragen und stellvertretender Leiter des Geschichtsortes „Villa ten Hompel“ in Münster. „Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns“, zitierte Querl Marshall Rosenberg, der als der Vater der gewaltfreien Kommunikation gelte.

Stefan Querl ruft zu gemeinsamem Gedenken auf

In seiner Rede zeigte Querl immer wieder mögliche Beispiele dafür auf. „Es ist heute richtig, dass wir uns hier treffen, und es ist wichtig, dass wir der Kriegstoten gedenken. Aber wir haben auch die andere Seite zu bedenken“, stieß Querl an. Man müsse auch an die Opfer zweier Weltkriege gedenken, deren Ziele falsch und fragwürdig gewesen seien.

Diese schwierige Art der Differenzierung habe ihm der Historiker und Havixbecker Prof. Dr. Hans-Ulrich Thamer beigebracht. Immer wieder habe dieser darauf hingewiesen, keine einfachen Antworten zu geben und nicht nur auf die Wehrmachtsverbrechen, sondern auch die Rolle der Wehrmacht in verantwortungsbewusster Hinsicht zu schauen.

Pazifismus „mit der Muttermilch aufgesogen“

Querl, der selber in einem evangelischen Pfarrhaus am Niederrhein in der Nähe eines großen Militärstandortes aufgewachsen ist, habe den Pazifismus schon mit der Muttermilch aufgesogen, wie er selbst sagt. Sein Vater habe immer sehr die Feindesliebe, die den Christinnen und Christen sehr wichtig sei, betont. „Für mich hat jeder Tote Anspruch auf Würde. Und für uns hier als Gesellschaft im Münsterland haben wir auch Anspruch darauf, dass wir sagen, wir erinnern gemeinsam.“