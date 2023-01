Abschnitt der Kreisstraße 1 zwischen Hohenholte und Münster wird gesperrt

Die Übersichtskarte rund um die Kreisstraße 1 zeigt die Sperrungen, mit denen die Havixbecker und Hohenholter in den kommenden Wochen leben müssen.

Der Kreis Coesfeld lässt an der Kreisstraße 1 zwischen Hohenholte und Münster auf einer Länge von rund 4400 Metern den Geh-und Radweg von Grund auf erneuern. Ab 7 Uhr am kommenden Montag (16. Januar) bis voraussichtlich Ende Juni wird die Kreisstraße zwischen der Kreuzung K1/L874 (Wildermann) und der Einmündung K1/K71 (Horstmarer Landweg, Waltrup) auf der gesamten Länge beidseitig für den Durchgangsverkehr gesperrt. Es wird aber immer mindestens eine Zufahrt nach Hohenholte auf der Havixbecker Seite offen bleiben. Zudem wird eine Umleitungsstrecke in beiden Richtungen über die Kreisstraße 71 und die Landesstraße 874 ausgeschildert, teilt der Kreis mit.

Die Arbeiten werden in vier Bauabschnitten ausgeführt. Im ersten Bauabschnitt wird der Kreuzungsbereich K51/K1/„Auf dem Stift“ umgebaut. Hier werden die Geh- und Radwegführungen im Kreuzungsbereich geändert, wofür einige Umbauarbeiten und der Rückbau der vorhandenen Verkehrsinseln und Fahrbahnführungen erforderlich sind, wie der Kreis in einer Pressemitteilung erläutert.

Weiter wird im ersten Bauabschnitt der Geh- und Radweg auf circa 950 Metern Länge bis zur Einmündung der Kreisstraße 50 (Roxeler Straße) grundlegend erneuert. Hierfür wird der Geh- und Radweg gesperrt und eine Radwegumleitung über Hohenholte geführt.

Zufahrt von Havixbeck nach Hohenholte bleibt möglich

Im Zuge des ersten Bauabschnittes ist es erforderlich, auch die Kreisstraße 51 (Schützenstraße) zu sperren. Hierzu wird ab dem Minikreisverkehr Schützenstraße/Münsterstraße für die Verbindung nach Hohenholte eine Umleitung über die Landesstraße 581 (bis zum Landgasthaus Overwaul) und über die K50 ausgeschildert. Der Anliegerverkehr auf der K51 hat freie Fahrt bis zur Baustelle.

Der Buslinienverkehr nach Hohenholte ist während der Bauarbeiten gewährleistet. Anwohnerinnen und Anwohner und sonstige Anliegerinnen und Anlieger können die Grundstücke während der Baumaßnahme in Abstimmung mit der Baufirma weiterhin erreichen. Es ist mit Behinderungen durch die Bauarbeiten zu rechnen, wofür der Kreis Coesfeld um Nachsicht bittet.