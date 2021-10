Gelbes Band am Stamm erlaubt die Obsternte

Havixbeck

Die Grünen und die SPD regen in einem gemeinsamen Antrag an, dass sich die Gemeinde Havixbeck an der Initiative „Gelbes Band – hier darf geerntet werden“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit gemeindlichen Streuobstwiesen beteiligt. Auch anderen Eigentümer von Obstbäumen soll die Teilnahme an der Aktion nähergebracht werden.

-kre-