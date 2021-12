Geliefert wird auch ein nettes Wort

Havixbeck

Bereits seit 40 Jahren gibt es in Havixbeck das Angebot „Essen auf Rädern“ des Caritas-Ausschusses der Katholischen Kirchengemeinde und des Marienstifts Droste zu Hülshoff. Ehrenamtliche sind täglich unterwegs, um warme Mahlzeiten an Menschen auszuliefern, die selbst nicht mehr so mobil sind.

Von Henning Tillmann