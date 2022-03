Gemeinde sucht Wahlhelfer

Die Durchführung einer Wahl ist für eine Gemeinde immer wieder eine Herausforderung. Die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern ist dabei unerlässlich. In Havixbeck werden noch Interessierte gesucht.

Der nordrhein-westfälische Landtag wird am 15. Mai neu gewählt. Dann wird sich auch die Besetzung im Plenarsaal in Düsseldorf sicher wieder ändern.

Am 15. Mai (Sonntag) wird in Nordrhein–Westfalen der neue Landtag gewählt. Auch alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Havixbeck haben an diesem Tag die Möglichkeit, zum einen von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und zum anderen aktiv mitzuhelfen.

Für die acht Urnenwahlvorstände werden rund 60 ehrenamtlich tätige Wahlhelferinnen und Wahlhelfer benötigt, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Die Durchführung von Wahlen stellt immer wieder eine große Herausforderung dar, die nur durch die tatkräftige Mithilfe von freiwilligen Helferinnen und Helfern am Wahltag bewältigt werden kann.“ Die Gemeinde werde angesichts der Corona-Pandemie alle Maßnahmen zum Hygieneschutz treffen, „damit auch am Wahltag der bestmögliche Schutz aller Mitwirkenden sichergestellt werden kann“.

60 Ehrenamtliche werden gebraucht

Zu den Aufgaben eines Wahlvorstandes gehören neben der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl auch die Überprüfung der Wahlberechtigung, die Ausgabe der Stimmzettel, die Eintragung der Stimmabgabevermerke in das Wählerverzeichnis, die Beaufsichtigung der Wahlkabinen und Wahlurnen sowie die Auszählung der Stimmzettel und die Ermittlung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk und die Erstellung einer Wahlniederschrift.

Es werden Freiwillige gesucht, die bereit sind, in den jeweiligen Wahlvorständen mitzuarbeiten. Besondere Voraussetzungen beziehungsweise Vorkenntnisse sind nicht notwendig; einzige Bedingung ist die Wahlberechtigung für die anstehende Wahl.

Wahlberechtigt für die Landtagswahl sind alle Deutschen (im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 Grundgesetz), die am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl eine Hauptwohnung in NRW (möglichst in Havixbeck) haben und infolge Richterspruchs nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.

Wer darf Wahlhelferin oder Wahlhelfer werden?

Im Vorfeld finden Schulungen statt, damit alle über die speziellen Aufgaben am Wahltag genau im Bilde sind, betont die Gemeindeverwaltung. Weiterhin werde schriftliches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt.

Die Wahlzeit beginnt am Wahlsonntag um 8 Uhr und endet um 18 Uhr. Alle Mitglieder des jeweiligen Wahlvorstandes treffen sich bereits um 7.30 Uhr, um gemeinsam das Wahllokal einzurichten. Üblicherweise arbeiten die Wahlvorstände nach Absprache in Halbtagsschichten; zur Stimmenauszählung ab 18 Uhr muss der Wahlvorstand wieder vollzählig versammelt sein.

Alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten für ihre Arbeit ein Erfrischungsgeld. Wer also Interesse hat, bei der Durchführung der Landtagswahl mitzuhelfen, wird gebeten, sich telefonisch unter 0 25 07/33-1 36 oder per Mail an Overmeyer@gemeinde.havixbeck.de zu melden.