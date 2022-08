Gemeinsam auf dem Weg des Friedens

Die Evangelischen Kirchenkreise Münster und Steinfurt-Coesfeld-Borken laden am 10. September (Samstag) alle Frauen zu einem Sternpilgerweg in die Baumberge rund um Billerbeck ein. „Nach Frieden sehnen sich die Menschen nicht nur aufgrund der aktuellen politischen Lage, Frieden ist die Grundlagen allen Seins“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Die Teilnehmerinnen können aus vier verschiedenen Routen wählen: auf 16, 10, 6 oder 1,5 Kilometern geht es durch die Baumberge. Gemeinsames Ziel ist die Evangelische Kirche Billerbeck. Bibeltexte, Gedichte, Lieder und der Austausch über eigene Gedanken und Erfahrungen begleiten den jeweiligen Weg, berichtet der evangelische Kirchenkreis.

Seelisch-geistliche und leibliche Stärkung

Am Zielort werden die auf dem Weg gemachten Erfahrungen geteilt, und die Pilgerinnen erwartet eine seelisch-geistliche und leibliche Stärkung. Es gibt Bahn- und Busverbindungen und zudem ist ein Shuttleservice zu den Ausgangspunkten vorhanden.

Die Route 1 (ca. 16 km) startet um 9.30 Uhr an der Ev. Matthäuskirche, Am Bach 8, Laer, die Pilgerbegleitung übernimmt Dr. Heike Plaß. Die Route 2 (circa 10 km) beginnt um 12 Uhr am Parkplatz des Havixbecker Bahnhofs, Gudrun Janßen übernimmt die Pilgerbegleitung. Die dritte Route (ca. 6 km) startet um 13.30 Uhr an der Marienkapelle Aulendorf, Aulendorf 30 in Billerbeck, unter der Leitung von Heike Bergmann. Und die Route 4 (ca. 1,5 km) geht um 15 Uhr an der Kolvenburg in Billerbeck los, die Pilgerbegleitung übernimmt Heidi Schuh.

Anmelden bis 31. August

Alle, die nicht pilgern, aber ankommen möchten, treffen sich um 16 Uhr direkt am Zielort, der Evangelischen Kirche Billerbeck, Ludgeristraße 39. Die Kosten für die Teilnahme betragen 25 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldungen unter Angabe der Wunschroute nimmt noch bis Mittwoch (31. August) Nicole Schulte entgegen, per Mail an erwachsenenbildung@ev-kirchenkreis-muenster.de oder unter

02 51/51 02 85 30.