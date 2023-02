Gemeinsam die Erinnerung an den Holocaust wachhalten

An drei Stellen wird mit Stolpersteinen an die Havixbecker Juden erinnert, die im Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden. Schülerinnen und Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule haben für diese Erinnerungsorte die Patenschaft übernommen.

„Es ist wichtig, die Geschichte zu bewahren“, ist sich Maximilian Schmidt, Schüler der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) sicher. Deshalb war es für ihn keine Frage mit dabei zu sein. 16 Schülerinnen und Schüler der AFG suchten nun zusammen mit ihrer Lehrerin Julia Kösters die Stolpersteine in Havixbeck auf.

Schüler üben Patenschaft aus

An drei Stellen wird damit an die Havixbecker Juden erinnert, die im Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden, erinnert die AFG in einer Pressemitteilung. Die Schülerinnen und Schüler haben für diese Stolpersteine die Patenschaft übernommen. Sie beschäftigen sich regelmäßig mit der Geschichte der Menschen, die damals verfolgt und getötet wurden, und halten so die Erinnerung an den Holocaust wach.

Dabei behilflich war die Stolperstein-App des Westdeutschen Rundfunks. In dieser App sind alle Stolpersteine in Havixbeck aufgeführt. Multimedial wird dann über die Menschen, die hinter den Stolpersteinen stehen, berichtet.

Berührendes Erlebnis

Jetzt trafen sich die Schülerinnen und Schüler, um die Steine zu putzen. „Wir machen so auch versteckte Steine wieder sichtbar“, erklären Nina Borgs, Fabian Schulz und Luna Stellmacher, die es zudem sehr berührend fanden, zu sehen, wo die Menschen damals wohnten. Und auch ein Marktbeschicker war beeindruckt und spendete den Schülerinnen und Schüler ein Getränk, heißt es abschließend.