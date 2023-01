Bürgermeister Jörn Möltgen blickt in seinem Grußwort auf die Herausforderungen des Jahres 2022 zurück. Von denen gab es mit Pandemie, Energiekosten und Flüchtlingskrise einige. Doch auch im kommenden Jahr wird es politisch wohl viel zu diskutieren und zu entscheiden geben. So beispielsweise beim Mobilitätskonzept, dessen Maßnahmen 2023 auf die Agenda kommen.

Hallo Havixbeck, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Rasanz, mit der sich so viel um uns verändert, berührt uns alle zutiefst. Die einen werden zu „Eben-maldie-Welt-Rettern“, die anderen fühlen Machtlosigkeit durch die globalpolitischen Verwerfungen, und wieder andere demonstrieren die Handlungsfähigkeit jedes einzelnen Menschen.

Wir haben unsere Lebensverhältnisse neu schätzen gelernt, und gleichzeitig sehen wir die Unsicherheiten und ahnen, dass weitere Veränderungen auf uns zukommen, ohne genau zu wissen, wie dies unsere persönliche Zukunft verändern wird. Wir werden unsere Zufriedenheit und unser Glücklichsein mit den veränderten Realitäten neu definieren müssen.

„ »Die Welt verändert sich und Havixbeck wird sich auch verändern (müssen).« “ Bürgermeister Jörn Möltgen

Mir hat das letzte Jahr gezeigt, dass viele Menschen dazu bereit sind und sich nicht einfach weiter mit den Beharrlichkeiten unserer Gemeinschaft arrangieren wollen. Die Welt verändert sich, und Havixbeck wird sich auch verändern (müssen). Ich bin beeindruckt, mit welcher Geschlossenheit wir gemeinsam mit den Herausforderungen von Pandemie, Flüchtlingssituation oder Energiekrise umgehen.

Flüchtlinge mussten nicht in Turnhallen

So ist es beispielsweise bis heute durch eine gemeinsame Kraftanstrengung vieler gelungen, eine Unterbringung Kriegsvertriebener in Turnhallen zu vermeiden – obwohl die Situation gegenüber 2015 deutlich dynamischer ist. Die, die konnten, haben Wohnraum zur Verfügung gestellt. Andere haben Spenden gesammelt oder Sprachkurse organisiert. Auch der Gemeinderat hat hier in den entscheidenden Momenten zusammengestanden.

Neben diesen „großen Themen“ wird es 2023 in der Gemeinde viele Entwicklungen geben. Wir werden das Sandsteinmuseum zum kulturellen Begegnungsort weiterentwickeln und umbauen. Wir werden die Freibadsanierung abschließen und das Feuerwehrgerätehaus erweitern. Die Schützenstraße wird saniert und fußgänger- sowie fahrradfreundlicher gestaltet. Die K1 wird erneuert, der Technologie-Park wird die letzten Hürden nehmen, und wir werden zwei neue Kita-Bauten erhalten, um nur ein paar wichtige Beispiele zu nennen. Neben diesen sichtbaren Veränderungen wird es aber auch weniger sichtbare geben, wie umfangreiche Brandschutzmaßnahmen an den Schulen oder die Erfüllung sozialpolitischer Aufgaben.

Baugebiet Masbeck soll neue Wohnformen anbieten

Mit dem zukünftigen Baugebiet Masbeck versuchen wir, den Ort zu erweitern, indem wir neue Wohnformen, Nachbarschafts- und Mobilitätskonzepte realisieren und energetisch neue Maßstäbe setzen. Wenn uns die Umsetzung wie erhofft gelingt, entsteht in Masbeck ein Nachhaltigkeitsquartier in Bahnhofsnähe mit einer sehr hohen Lebensqualität für alle Altersstufen.

Es wird also nicht nur darum gehen, Familien ein Baugrundstück zu verschaffen, sondern auch älteren Menschen eine Perspektive im Ort zu bieten. Möglich geworden ist dieser neue und innovative Planungsansatz dank der Beteiligung von über 300 Bürgerinnen und Bürgern in den verschiedensten Planungsphasen.

„ »Eine erwartbar kontroverse Diskussion werden wir zum Mobilitätskonzept zu führen haben.« “ Bürgermeister Jörn Möltgen

Eine erwartbar kontroverse Diskussion werden wir im kommenden Jahr zum Mobilitätskonzept zu führen haben. Im ablaufenden Jahr hatten wir die Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Formaten um Anregungen gebeten und ein renommiertes Fachbüro mit der Ausarbeitung entsprechender Maßnahmen beauftragt.

Im Kern wird es bei den Diskussionen nun um die Frage gehen, ob wir bereit sind, verkehrspolitische Beschlüsse zu fassen, die unserer Zukunftsverantwortung wirklich gerecht werden und damit eine Veränderung unseres Mobilitätsverhaltens erfordern, oder ob wir den einfacheren Weg mit nur moderaten Veränderungen wählen. Die Thematik ist so vielschichtig, dass sie auch den Vertreterinnen und Vertretern des Rates viel abverlangen wird.

Ich wünsche mir für das kommende Jahr, dass wir zumindest in Havixbeck gemeinsam die Kraft und den Mut aufbringen, alte Beharrlichkeiten überwinden und wirklich zukunftsweisende Entscheidungen treffen zu können.

Danken möchte ich allen, die sich in und für Havixbeck für unser aller Gemeinwohl eingesetzt haben! Dieses vielseitige Engagement ist von unermesslichem Wert. Bleiben Sie dem Gemeinderat und dem Rathaus gewogen, schauen wir gemeinsam positiv in die Zukunft!