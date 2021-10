Gemütlicher Austausch im Fokus

Das Programm der Freunde aus Havixbeck und Bellegarde war umfangreich. Nach einem gemeinsamen Frühstück sowie der Kommissionssitzung am Freitag (wir berichteten) ging es für die Jugendlichen am Samstag zur sportlichen Auslastung in den Trampolinpark Ninfly in Münster. Am Nachmittag stand dann der noch geselligere Punkt auf der Agenda der 38 Freunde aus Frankreich, die etwa zur Hälfte aus Jugendlichen und zur anderen Hälfte aus Erwachsenen bestand, und ihren deutschen Gastgebern. Gemeinsam wurde beim Herbstmarkt, zu dem auch alle weiteren Interessierten aus Havixbeck und der Umgebung eingeladen waren, im Innenhof des Sandsteinmuseums gespeist, getrunken und gefeiert.

„Gott sei Dank können wir uns endlich wieder so treffen“, freute sich Cäcilia Gudorf-Brocks, die Havixbecker Kommissionsvorsitzende, über das Fest und ließ sich – wie alle anderen Teilnehmer – die Laune durch den leichten Regen nicht vermiesen. Dank der Tatsache, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unabhängig von ihrem jeweiligen Impfstatus, nach der Ankunft der Delegation aus Bellegarde negativ auf das Coronavirus getestet worden waren, konnte die Städtefreundschaft unbeschwert aufgefrischt und vertieft werden. „Die Franzosen lieben einfach die Geselligkeit“, brachte es Gudorf-Brocks auf den Punkt.

Im Innenhof des Museums wurde auch einiges für einen schönen Nachmittag geboten. So wurden nicht nur selbst gemachte Reibeplätzchen sowie Getränke durch Kommissionsmitglieder angeboten. Auch verkauften die Landfrauen aus Havixbeck und Hohenholte selbst gebackenen Kuchen und Kaffee, und die angehende Abiturientia der Anne-Frank-Gesamtschule backte Waffeln, um ihre Kasse für die Abiturfeier aufzustocken.

Doch auch Regionales wurde geboten: So verkaufte der Hof Schulze Westerhoff Dinkel-, Emmer- und Champagnerroggenmehl sowie entsprechende Backmischungen. Vom Hof Arning gab es Nudeln, Eierlikör, Eier und Kartoffeln aus eigenem Anbau zu erwerben. Anne Kückmann und Annegret Arning verkauften Blaudruckwaren aus eigener Herstellung. Handgefertigte Dekorationsartikel sowie diverse Accessoires konnten am Stand von Babsi Ewering ergattert werden.

Zur Gemütlichkeit trugen nicht nur mehrere Feuerschalen, sondern auch eine Musikgruppe um Dieter Terschluse bei. „Wir sind einfach ein paar Freunde, die sich aufgrund von Corona zum gemeinsamen Musikmachen zusammengetan haben“, beschreibt Terschluse die kleine Band, deren Mitglieder sonst im Chor Cantate ihrem gemeinsamen Hobby frönen. Ausgerüstet mit Schlagzeug, Gitarre, Mundharmonika, Ukulele und Gesang sorgte die Gruppe für Stimmung unter den Gästen. Da wurde mitgesungen, getanzt oder zum Beispiel auch einfach zu „Rot sind die Rosen“ Arm in Arm geschunkelt. „Es ist schön, so unbeschwert feiern zu können“, waren sich die Gäste einig, auch wenn hin und wieder ein kleiner betrübter Blick in die Regenwolken geworfen wurde.

Am Abend ging es für alle Delegationsmitglieder wieder in die Gastfamilien zurück, zu denen inzwischen fünf neue Familien gehören, die sich auch stark bei der Städtefreundschaft engagieren. Beim sonntäglichen zweisprachigen Gottesdienst sollte das Netz der Freundschaft noch stärker verwoben werden. Die Gitarrengruppe begleitete auch diesen Veranstaltungspunkt, und die Kommissionsmitglieder gestalteten den Gottesdienst.

„Unser Dank geht an alle Havixbecker Vereine, die dieses Fest unterstützt haben. Außerdem danke ich Dr. Eichler und der Gemeinde Havixbeck, dass wir hier den Platz zur Verfügung gestellt bekommen haben“, erklärte Cäcilia Gudorf-Brocks.

Am Montag (1. November) werden die Bellegarder mit einem weinenden Auge in Richtung Heimat verabschiedet. Ein Trostpflaster gibt es allerdings: In etwa zwei Wochen wird eine Abordnung der Havixbecker Kommission zum „Salon Gastronomique“ in Bellegarde reisen und die Veranstaltung dort mit einem Glühweinstand unterstützen.