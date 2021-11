Genussmarkt öffnet am zweiten Advent

Erneut abgesagt worden ist der Havixbecker Nikolausmarkt. Doch der Arbeitskreis hat eine Alternative entwickelt. Am zweiten Adventssonntag (5. Dezember) heißt es in der Fußgängerzone:„Weihnachtliche Leckereien – Genussmarkt in Havixbeck“.

Der letzte Nikolausmarkt in Havixbeck liegt bereits zwei Jahre zurück. „Dazwischen liegt eine Zeit, die geprägt war von Hoffnung und Enttäuschung. Auch in diesem Jahr ist es aufgrund steigender Coronazahlen schwer, eine Entscheidung zu treffen. Der Arbeitskreis Nikolausmarkt sagt damit den Nikolausmarkt in seiner klassischen Form ab“, erklärt Marketing Havixbeck in einer Pressemitteilung.

Die Mitglieder des Arbeitskreises möchten aber dennoch gerne ein Zeichen setzen und organisieren am zweiten Advent „Weihnachtliche Leckereien – Genussmarkt in Havixbeck“. Dieser findet am 5. Dezember (Sonntag) von 11 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone statt. Neben einem Angebot an Köstlichkeiten wird es ein buntes Rahmenprogramm geben. So stehen Weihnachtsführungen, Musik und Tanz oder auch Brotbacken auf dem Programm.

„Von Havixbeckern für Havixbeck“, das Motto bleibt bestehen. Vereine oder Gruppen aus dem Ort betreiben die Stände. Ab 13 Uhr öffnet auch der Einzelhandel seine Türen und lädt zum Weihnachtsshopping ein.

Damit diese weihnachtlichen Aktivitäten auch in Zukunft weiter stattfinden können, freut sich das Organisationsteam über zusätzliche Unterstützung. Interessierte können sich im Marketing-Büro (0 25 07/12 98) melden.