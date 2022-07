Geräte reparieren lassen statt wegwerfen

Der erste Dienstag im Monat ist für viele Bürgerinnen und Bürger ein besonderer Tag: In Havixbeck findet dann das Repair-Café statt.

In Havixbeck erfreut sich das Repair-Café großer Beliebtheit.

Am heutigen Dienstag (5. Juli) sind wieder alle Bürgerinnen und Bürger beim Repair-Café willkommen. Das Repair-Café findet immer am ersten Dienstag im Monat von 14 bis 17 Uhr in den Räumen des Vereins „Netzwerke Füreinander-Miteinander e.V.“ statt. Die ehrenamtlichen Helfer laden zum gemeinsamen Reparieren bei Kaffee und Kuchen ein. Das Repair-Café ist ein offenes Treffen, bei denen Besucher eigene defekte Gegenstände unter fachkundiger Anleitung reparieren können.

Werkzeug und Material für eine Vielzahl an Reparaturen ist vorhanden. Zum Beispiel für elektronische und mechanische Haushaltsgeräte wie Stereoanlage, Toaster, Rasierapparat, kleinere Möbel oder auch Textilien. Angenommen werden nur Gegenstände, die die Besucher auch tragen können. Vor Ort sind Reparaturexperten verschiedenster Fachrichtungen anwesend.

Bei Wartezeiten besteht die Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen mit anderen einen Plausch zu halten. Auch beim Zuschauen an den verschiedenen Reparaturtischen kann man eine Menge lernen, heißt es in der Ankündigung. Nach erfolgreichen Reparaturen freuen sich alle über eine Spende, mit der man seine Zufriedenheit ausdrücken kann.

Weitere Informationen und den aktuellen Newsletter gibt es unter https://repaircafe-havixbeck.de.